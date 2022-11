Call of Duty: Modern Warfare II - Multiplayer-Review

HQ

Es dauerte nicht lange, bis Sie wirklich merkten, dass ich in meiner Rezension etwas zu nett zu Call of Duty: Vanguard war. Sicher, die Einzelspieler-Kampagne, der Multiplayer und die Zombies waren gut, aber ich habe aufgrund des Versprechens kontinuierlicher Updates und mehr Inhalte im Laufe des Jahres einige Nachteile gegeben. Viele dieser Dinge liefen nicht wie geplant, während ein paar Änderungen die Erfahrung verringerten. Ich wurde wieder einmal daran erinnert, dass die Überprüfung von Call of Duty-Spielen heutzutage nicht wirklich Sinn macht, weil so viel ziemlich schnell und oft optimiert und hinzugefügt wird. Dennoch bin ich zuversichtlich zu sagen, dass Call of Duty: Modern Warfare II noch lange eine lustige Erfahrung ist und bleiben wird.

Einer der Gründe dafür ist, dass ich alt werde, weshalb mir das etwas langsamere Tempo von MWII besser liegt. Versteh mich nicht falsch. Diejenigen von euch, die schnelles Twitch-Shooting bevorzugen, werden definitiv viel Spaß haben, aber das allgemeine Gefühl, Traversal, Rutschen und dergleichen sind alle ein bisschen langsamer als wir in den letzten paar Einträgen gesehen haben. Eine Änderung, die ein kleines bisschen mehr Raum für Taktik und die Bewertung Ihrer Optionen gibt. Auch die neuen Modi und Karten unterstreichen dies in gewissem Maße.

Nehmen Sie den neuen Ground War-Modus namens Invasion als Beispiel. Während das Kernkonzept immer noch ein 32vs32-Team-Deathmatch ist, macht das Hinzufügen von KI-gesteuerten Bots die Erfahrung intensiver und gibt Ihnen mehr Optionen. Obwohl sie ziemlich schlau sind, sind diese armen Soldaten leichtes Kanonenfutter, was es einfacher macht, einige Killstreaks zu sammeln oder sich einfach nur gut zu fühlen. Es funktioniert in Warzone, und es funktioniert hier. Vor allem, wenn die meisten Karten so gut sind.

Werbung:

HQ

Während viele Standardkarten in Call of Duty: Modern Warfare geschlossene Versionen größerer sind - was manchmal zu einigen seltsamen Designs führt - sind die 10 Standard-6vs6-Karten, die hier zum Start verfügbar sind, entweder von Grund auf für dieses Format gemacht oder scheinen zumindest besser dafür geeignet zu sein. Das Ergebnis sind in den meisten Fällen weitaus natürlichere und ausgewogenere Schlachtfelder, auf denen sowohl Scharfschützen, Schrotschützen und alles dazwischen Wege finden können, sich einen Vorteil gegenüber dem Feind zu verschaffen, sei es die First-Person- oder die zurückkehrende Third-Person-Perspektive in diesen sehr unterschiedlichen und farbenfrohen Gebieten auf der ganzen Welt.

Es gibt ein paar Ausnahmen, und die größte für mich ist ohne Zweifel Santa Sena Border Crossing. Eine Schießerei auf einer langen Autobahn voller Fahrzeuge, die dich aus dem Nichts in die Luft jagen und töten können, wenn es nur sehr wenige Orte gibt, an denen du dich verstecken kannst, ist sowohl monoton als auch zufällig - auch wenn es eine schöne Möglichkeit ist, die extrem beeindruckende Grafik und den Sound des Spiels zu zeigen, wenn die Explosionen durch deinen Körper vibrieren und sowohl Trümmer als auch Staub den zuvor ruhigen Ort füllen. Kein großes Problem, wenn die anderen Standard- und Kampfkarten viel besser gestaltet und vielfältig sind, aber es zeigt auch, dass CoD nicht ganz sicher ist, was zu tun ist, wenn es versucht, sich von der klassischen dreispurigen Formel zu entfernen.

Werbung:

Das Fehlen einiger Funktionen ist besorgniserregender. Keine Hardcore-Modi, das Fehlen der Valderas-Museumskarte der Beta und keine Schießerei oder andere 2vs2-Modi sind nur drei Beispiele für Dinge, von denen ich erwarte, dass sie für zukünftige Saisons gespeichert werden, damit wir immer wieder zurückkommen. Vielleicht eine seltsame Beschwerde, wenn diese kostenlos sein werden, aber Hardcore beim Start zu vermissen ist wirklich enttäuschend. Denken Sie nur daran, wie viel cooler diese "realistischen" Kämpfe dank der neuen Manövrieroptionen sein werden.

Weil es einen Grund gibt, warum Infinity Ward und seine Crew das Schwimmen, Manteln, Herausschießen von Fahrzeugen und / oder Klettern auf ihnen angepriesen haben. Sie alle haben für mich schon zu einigen lustigen Hollywood-artigen Momenten geführt. Die meisten von ihnen werden jedoch aufgrund der größeren und offeneren Gebiete am besten in Ground War genutzt. Deinen Kopf über den Sims eines Daches zu stecken und einen Camping-Scharfschützen zu sehen, den du dann leicht töten kannst, indem du deine Waffe abfeuerst, während der Rest deines Körpers noch in Deckung ist, ist großartig, wenn es funktioniert. Spieler, die sich entweder an ihre Feinde heranschleichen, indem sie unter Wasser tauchen, oder vorgeben, Rambo zu sein, während sie auf dem Dach eines SUV liegen, während sie ihren Clip leeren, werden sicher auch in das Gameplay-Material auf YouTube aufgenommen. Die Chancen stehen gut, dass die meisten von uns weiterhin sehr traditionell spielen werden, aber es ist schön zu wissen, dass diese Fähigkeiten da sind, wenn sich die Gelegenheit ergibt.

Das lässt sich auch über das neue Büchsenmachersystem sagen. Wie das Video unten zeigt, besteht die allgemeine Idee darin, den Bedarf an Schleifen für Waffenbefestigungen zu verringern. Eine nette Idee. In der Praxis könnte es jedoch etwas komplizierter werden, wenn man meine Erfahrung betrachtet. Wo du in der Lage wärst, noch bessere Sachen für deine Lieblingswaffe zu bekommen, indem du sie die ganze Zeit benutzt, könnten MWIIs dich möglicherweise zwingen, eine andere Waffe zu wählen, um einen gewünschten Anhang freizuschalten. Dies wurde mir klar, als ich ein Langstreckenfernrohr für meine M4 wollte und die besten erforderten, dass ich viel Zeit mit einem Scharfschützengewehr verbrachte. Irgendwie macht es Sinn, aber es führt auch zu einer anderen seltsamen Art von Grind für diejenigen von uns, die einige unkonventionelle Kombinationen bevorzugen. Jeder wird wahrscheinlich feststellen, dass diese Version der alten überlegen ist.

HQ

Lange Rede, kurzer Sinn: Der Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare II ist die gleiche Art von Spaß, die wir alle kennen und wollen, mit seiner erstaunlichen Präsentation, dem Gefühl und der Steuerung, gekrönt von den besten Karten, die wir seit einiger Zeit erhalten haben, und ordentlichen Manövrieroptionen. Es gibt kein Geheimnis, dass es sich immer noch wie das gleiche alte Call of Duty anfühlt und es fängt an, sehr altbacken zu werden. Vor allem, wenn es offensichtlich einen so großen Fokus auf zukünftige Inhalte und Warzone 2 gibt, also stelle ich die Notwendigkeit dafür in Frage, wenn letzteres ab November viel von dem gleichen Zeug kostenlos anbieten wird...