Call of Duty: Modern Warfare II - Kampagnenbericht

HQ

Während es so aussieht, als würden Millionen da draußen jedes Jahr direkt in den Multiplayer von Call of Duty einsteigen, aber Sie haben wirklich immer damit begonnen, zuerst die Einzelspieler-Geschichte durchzuspielen. Dies hat im Laufe der Jahre zu einigen unvergesslichen Erlebnissen geführt, aber die meisten davon liegen mehr als ein Jahrzehnt zurück. Glücklicherweise ist die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare II nicht weit davon entfernt, dem erstaunlichen Abenteuer des Originals gerecht zu werden.

Allerdings nicht wegen der Handlung, denn Modern Warfare II setzt auf einen "popcorny Michael Bay" -Ansatz anstelle des etwas mehr The Locker / Zero Dark Thirty-Stils des Vorgängers. Daran ist nichts auszusetzen, aber das Ergebnis ist eine rasante Nervenkitzelfahrt, für die Sie den Grund vergessen werden, sobald der Abspann über den Bildschirm gerollt ist. Das Gleiche kann nicht über das gesagt werden, was Sie getan haben, um dorthin zu gelangen.

Erinnerst du dich daran, dass ich in meiner Vorschau im Juni erwähnt habe, dass mehrere Missionen offensichtlich von der ursprünglichen Modern Warfare-Trilogie inspiriert wurden? Diese Beispiele sind bei weitem nicht die einzigen hier. Ich werde nicht verraten, welche, aber sagen wir einfach, Oldies wie ich da draußen werden viele Rückblenden zu Missionen bekommen, die auf den meisten Top-Ten-Listen stehen. Versteh mich nicht falsch. Ich spreche hier nicht von Kopien oder nur remasterten Versionen, da Infinity Ward fantastische Arbeit geleistet hat, visuelle Elemente, Gameplay-Mechaniken und / oder Set-Pieces von Klassikern zu nehmen und sie mit einer Menge eigener Ideen und Technologien zu mischen. Letzteres ist besonders erwähnenswert.

Werbung:

HQ

Sicher, die Activision-Studios prahlen jedes Jahr mit ihrer "bahnbrechenden" Präsentation, aber Call of Duty: Modern Warfare II wird dem Hype sowohl auf PC als auch auf PlayStation 5 gerecht. Infinity Ward und seine Crew haben so sehr mit ihrer erstaunlichen Wassertechnologie geprahlt, dass ich mir nicht einmal die Mühe machen werde, das über diesen Punkt hinaus zu erwähnen. Es ist an der Zeit, den Animationen, der Beleuchtung und den Umgebungsdetails etwas wohlverdiente Liebe zu geben. Dieses Trio lässt die filmischen Sequenzen verdammt fotorealistisch aussehen und lässt Sie innehalten, um Ihre Umgebung in Missionen zu betrachten. Zumindest, wenn Sie Zeit haben. Denn eine der Missionen, die all dies hervorhebt, ist die Karawanenmission, die ich in meiner Vorschau erwähnt habe. Zu sehen, wie das Licht von den verschiedenen Fahrzeugen abprallt und Sand in die Luft fliegt, während dein Charakter sanft auf das Dach klettert, bevor er in der weiten Wüste zu einem Pick-up-Truck springt, ist ein unvergesslicher Anblick. All das in perfekten 60 fps oder höher? Himmel.

Würzen Sie dieses bereits großartige Gericht mit einer Handvoll Sequenzen, in denen die Dialogauswahl es Ihnen ermöglicht, etwas von Ihrer eigenen Persönlichkeit in bereits faszinierende Charaktere und Situationen einzubringen, einige wirklich coole neue Ideen, die Sie noch nie zuvor in CoD gesehen haben, unglaublich intelligente Feinde (das macht es auch immersiver und herausfordernder) und das immer erstklassige Gefühl und den Sound der Serie. und man kann mit Sicherheit sagen, dass Call of Duty: Modern Warfare II meine Lieblingskampagne von Call of Duty seit der ursprünglichen Trilogie ist... Auch wenn es zum Teil daran liegt, dass das Spiel ziemlich viel davon recycelt und ihm der gleiche Punch in seiner Handlung fehlt.