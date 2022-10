Call of Duty: Modern Warfare II ist 71,5 GB für Xbox Series X

HQ

In den letzten Jahren waren die Call of Duty-Titel absolut tierisch, wenn es um die Spielgröße geht, und erreichten oft etwa 200 Gigabyte. Dies ist natürlich ein großes Problem bei den neueren Konsolen, die nur SSD-Speicher haben, dessen Erweiterung viel Geld kostet.

Glücklicherweise scheint es, als ob Call of Duty: Modern Warfare II die Tradition enormer Dateigrößen für das Franchise brechen könnte. Die Xbox Series X-Version ist derzeit zum Vorherunterladen verfügbar und dank dessen wissen wir jetzt, dass es sich um vernünftige 71,5 Gigabyte handelt, wenn alles installiert ist. Sie können sehen, wie groß alle einzelnen Komponenten im Tweet unten sind, da Sie nicht installieren müssen, was Sie nicht benötigen (etwas, das frühere Spiele auch angeboten haben).

Call of Duty: Modern Warfare II erscheint am 28. Oktober für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series S/X.