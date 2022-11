Call of Duty: Modern Warfare II hatte den größten Start in der Geschichte der Call of Duty-Serie

HQ

In den letzten Tagen haben wir darüber berichtet, wie Call of Duty: Modern Warfare II der größte Steam-Start in der Geschichte von Call of Duty war und wie es den größten PlayStation Store-Start in der Geschichte der Serie hatte, aber jetzt können wir diesem Trend folgen und hinzufügen, dass das Spiel auch den größten Start für die Serie aller Zeiten hatte.

Wie der Call of Duty-Twitter-Account feststellte, heißt es: "An unsere Community - DANKE, dass ihr #ModernWarfare2 zum #1 Call of Duty-Start aller Zeiten gemacht habt! Und wir fangen gerade erst an."

Wenn man bedenkt, dass der November auch ein ziemlich großer Monat für Call of Duty ist, mit dem Start von Saison 1 und Call of Duty: Warzone 2, können wir davon ausgehen, dass sich dieser Erfolg in den kommenden Wochen fortsetzen wird.