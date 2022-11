Call of Duty: Modern Warfare II hatte den größten PlayStation Store-Start aller Zeiten für die Serie

HQ

Es ist kaum eine Überraschung zu hören, dass ein Call of Duty-Spiel auf einer PlayStation-Konsole gut läuft, aber es ist so. Tatsächlich läuft der neueste Ausflug, Call of Duty: Modern Warfare II, auf PS4 und PS5 wirklich gut, bis zu dem Punkt, an dem es den "größten PlayStation Store-Start aller Zeiten für ein Call of Duty-Spiel (einschließlich Vorbestellungen und Day-One-Verkäufen)" gab.

Dies alles geschieht inmitten einer Aura der Unsicherheit rund um Call of Duty auf PlayStation, da Microsofts geplante Übernahme von Activision Blizzard die Zukunft der Serie auf der Plattform in Gefahr bringt. Xbox-Chef Phil Spencer ist kürzlich in einem Interview erschienen, um zu erklären, dass dies kein Problem sein wird, indem er so weit geht zu bemerken: "Solange es eine PlayStation gibt, an die wir liefern können, ist es unsere Absicht, dass wir Call of Duty weiterhin auf PlayStation ausliefern".

Wenn man bedenkt, dass Saison 1 des Spiels beginnen soll, wenn Call of Duty: Warzone 2 am 16. November erscheint, können wir wahrscheinlich erwarten, dass sich dieser Erfolg in den kommenden Wochen fortsetzen wird.