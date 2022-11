Call of Duty: Modern Warfare II hat bereits einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar erzielt

HQ

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein großer Erfolg. Daran führt kein Weg vorbei. Die Shooter-Fortsetzung hatte den größten Start in der Geschichte von CoD, und um daran anzuknüpfen, hat das Spiel seit der Veröffentlichung vor zehn Tagen bereits einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar erzielt.

Diese Informationen stammen aus einem Bericht auf Business Wire, in dem erwähnt wird, dass dieser Rekord Call of Duty: Black Ops II übertrifft, der in 15 Tagen die 1-Milliarden-Dollar-Marke erreichte.

Hinzu kommt, dass das Spiel den Rekord für die umsatzstärkste Unterhaltungseröffnung des Jahres 2022 hält.

Was die Art und Weise betrifft, wie Spieler den Titel finden, deuten die eine Milliarde Spiele, die seit der Veröffentlichung gespielt wurden, darauf hin, dass sie das Spiel auch genießen.

Mit Call of Duty: Warzone 2.0, das nächste Woche erscheint, und mit Blick auf die bevorstehende Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft könnte der Monat nach dem Start von Modern Warfare II der größte Monat für Call of Duty aller Zeiten werden, es sei denn, Activision hat etwas Großes für die Zukunft auf Lager.