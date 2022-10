Call of Duty: Modern Warfare II bricht Rekord bei Steam

HQ

Die Popularität von Call of Duty ist wahrscheinlich keine Überraschung, aber es scheint ein kluger Schachzug gewesen zu sein, Call of Duty auf Steam neu zu starten. Vor kurzem brach die neueste Iteration, Call of Duty: Modern Warfare II, einen Rekord für die Serie, mit 263.174 Spielern gleichzeitig (danke, SteamDB). Zum Zeitpunkt des Schreibens spielen über 112.319 einzelne Benutzer gleichzeitig gegeneinander. Obwohl es nicht das größte auf Steam ist, ist es für Call of Duty groß, da Black Ops III den bisherigen Rekord von 63.681 hielt.

Spielst du Call of Duty Modern Warfare II?