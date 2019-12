Call of Duty: Modern Warfare: Einzel- und Drei-gegen-Drei-Duelle für Gunfight geplant

Infinity Ward wurde für den neuen Gunfight-Modus von Call of Duty: Modern Warfare gelobt, da viele Spieler die Möglichkeit zu schätzen wissen, ihr spielerisches Können...

Call of Duty: Modern Warfare dürfte bei vielen Fans derzeit auf PC und Konsolen heiß laufen, während Infinity Ward an weiteren Inhalten für den Shooter arbeitet. Das...

Call of Duty: Modern Warfare weist bereits eine ziemlich robuste Multiplayer-Erfahrung auf, doch seit der Enthüllung des Spiels gab es Gerüchte, ob ein Battle-Royale-Teil...

Call of Duty: Modern Warfare ist sehr erfolgreich gestartet, deshalb versucht Infinity Ward natürlich alles Mögliche, um von diesem Momentum noch eine Weile profitieren...

Die letzten Call-of-Duty-Ableger hatten kleinere und größere Startschwierigkeiten, was sich auch auf die wichtigen, initialen Verkäufe auswirkte. Das neueste Kapitel der...

Call of Duty: Modern Warfare hat ein Problem mit Kriegspropaganda

am 30. Oktober 2019 um 14:19 NEWS. Von Stefan Briesenick

Die Einzelspielerkampagne in Call of Duty: Modern Warfare will eine brutale und realistische Geschichte der modernen Kriegsführung erzählen und verbildlichen, wie...