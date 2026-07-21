Call of Duty: Modern Warfare 4 bietet Ende August zwei Beta-Wochenenden an.

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Es ist fast Zeit für das jährliche Call of Duty: Next-Event. Geplant am 21. August, wird dies der Ort sein, an dem Unmengen an Nachrichten und Informationen zum nächsten Kapitel der großen Shooter-Reihe, Call of Duty: Modern Warfare 4, mit der Öffentlichkeit geteilt werden, und ebenso wird es mit dem Startdatum für das erste von zwei Beta-Wochenenden zusammenpassen.

Activision hat bestätigt, wann Fans einen Vorgeschmack auf den kommenden Titel bekommen können, da Ende August zwei Beta-Wochenenden stattfinden, von denen das erste nur für Vorbestellungen verfügbar ist und für Nintendo Switch 2-Fans nicht zugänglich ist. Letzteres wird eine offene Beta sein, und Switch-2-Spieler können am Spaß teilnehmen.

Was die Termine für die beiden Beta-Wochenenden angeht, kannst du das unten sehen.



Early Access Beta Wochenende – 21.–25. August (PC, PS5, Xbox Series X/S)



Open-Beta-Wochenende – 28. August – 1. September (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)



Wirst du entweder in das Beta-Wochenende einsteigen oder Call of Duty: Next verfolgen?