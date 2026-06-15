Call of Duty: Modern Warfare 4 bietet eine Woche Campaign Early Access an

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Activision und Infinity Ward haben angekündigt, offiziell Early Access für das Einzelspieler-Kampagnenelement für den nächsten Call of Duty-Titel zurückzubringen, nämlich Modern Warfare 4. Während das vollständige Spiel am 23. Oktober erscheint, wird die Kampagne für Fans eine Woche früher ab dem 16. Oktober verfügbar sein, vorausgesetzt, diese Fans erfüllen die richtigen Bedingungen.

Der einzige Haken ist, dass man, um Zugang zum Kampagnen-Early-Access-Element zu erhalten, Call of Duty: Modern Warfare 4 vorbestellen muss, sei es entweder die Standard- oder die größere Vault Edition des Spiels. Das kannst du bereits auf allen Plattformen tun, außer für die Nintendo Switch 2, die später in diesem Jahr die Türen für den Vorkauf öffnen wird.

Mit dieser Bestätigung wurde auch die offizielle Zusammenfassung der Kampagne in einem Blogbeitrag geteilt, der Folgendes verspricht.

"In der Modern Warfare 4-Kampagne kämpfst du als Private Park, ein junger südkoreanischer Soldat, der zum ersten Mal gemeinsam mit seinem Trupp im echten Kampf gegenübersteht. Was als routinemäßige Mission beginnt, gerät ins Chaos, als Nordkorea eine groß angelegte Invasion startet und Park und seine Einheit zu einem verzweifelten Kampf durch einstürzende Städte und Gegenoffensiven zwingt.

"Jenseits der Frontlinien operiert der zum Gesetzlose gewordene Betreiber Captain Price außerhalb des Systems, dem er einst diente. Eine Rachejagd zieht Price zu einer Waffe, die mächtig genug ist, um das Machtgleichgewicht zu verschieben, und setzt einen Konflikt in Gang, der weit größer ist, als er je erwartet hätte. Gezwungen zu unsicheren Allianzen und geheimen Operationen wird Price tiefer in Konsequenzen hineingezogen, denen er nicht mehr entkommen kann.

"Von groß angelegten Schlachten und verdeckten Missionen bis hin zu kombinierten Waffenkriegen und filmischen Setpieces bietet die Kampagne bodenständige Kampf- und Gameplay-Vielfalt in einem Krieg, der weit über die Frontlinien hinausreicht."

Wir hatten bereits die Gelegenheit, einen Teil von Modern Warfare 4 zu spielen, darunter die Kampagne, über die ihr hier vollständig lesen könnt, oder stattdessen unsere vollständige frühe Analyse des DMZ-Modus zu entdecken.