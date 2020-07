Call of Duty: Modern Warfare 2 und Fall Guys sind die Playstation-Plus-Spiele im August

Im kommenden Monat August dürfen sich die zahlenden Abonnenten von Playstation Plus auf zwei sehr unterschiedliche Pakete freuen. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered und Fall Guys: Ultimate Knockout wurden am Abend für das Gaming-Abo bestätigt und weil Activision mal wieder eine Extrawurst bekommt, wird ihr Remaster bereits im Laufe des Tages auf der PS4 verfügbar sein. Die hysterische Game-Show Fall Guys erscheint erst noch und wird am 4. August für herrliche Multiplayer-Freue sorgen. Den Titel solltet ihr im Auge behalten, denn aktuell ist das ein spannendes Thema auf Twitch.