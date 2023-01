Call of Duty: Modern Warfare 2 Staffel 2 angeblich verschoben

HQ

Laut den jüngsten Gerüchten, die sich im Internet verbreiten, werden sowohl Call of Duty: Modern Warfare 2 als auch die zweite Staffel von Warzone 2.0 um zwei Wochen verschoben.

Ursprünglich sollten beide am 2. Februar starten, aber jetzt berichtet Insider Gaming , dass der neue geplante Termin der 16. Februar ist. Dies ist keine allzu große Verzögerung und bedeutet hoffentlich, dass Activision an substanzielleren Inhalten für die Spiele arbeitet.

Warzone 2.0 hat seit dem Start besonders gelitten und drastische Mengen an Spielern verloren, weil viele einfach keinen Spaß mit dem Spiel haben. Es ist für Gelegenheitsspieler schwieriger denn je geworden, ihre Zeit dank bedrückender Skill-basierter Matchmaking-Systeme zu genießen.

Es gibt Erwartungen, dass eine neue Karte in Warzone 2.0 in der zweiten Saison erscheinen wird, und zwei überarbeitete Karten würden auch in Modern Warfare 2 erscheinen. Aber wir müssen noch etwas warten, um davon zu hören, wenn sich diese Gerüchte als wahr erweisen.