Call of Duty: Mobile wurde fast 150 Millionen Mal heruntergeladen

Wenn man früher von Erfolgen im mobilen Gaming-Markt sprach, dann ging es hauptsächlich um charakteristische Indie-Spiele, wie Cut the Rope, Angry Birds und Candy Crush. Doch heutzutage gibt es auch etliche große Spiele, die in der Welt der Smartphones hohe Gewinne erzielen. Dazu gehört auf jeden Fall Call of Duty: Mobile, das letzten Monat auf iOS und Android veröffentlicht wurde. In den ersten sieben Tagen sollen sich 100 Millionen Nutzer angemeldet haben, mittlerweile ist diese Zahl wohl noch einmal merkbar gestiegen.

Laut Sensor Tower habe das Spiel seit seiner Premiere weltweit schätzungsweise 53 Millionen US-Dollar, das sind umgerechnet 48,1 Millionen Euro, mit seinen über 148 Millionen Nutzern erzielt. Im gleichen Zeitraum konnte Epics übertrieben beliebtes Spiel Fortnite nur ein Viertel dieser Spielerzahlen erreichen. Unser schwedischer Tester Petter hält Call of Duty: Mobile für das beste Call of Duty seit langem, aber was denkt ihr eigentlich darüber?