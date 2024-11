Call of Duty: Mobile hat 1 Milliarde Downloads überschritten

HQ

Wenn Sie Zweifel daran hatten, dass Mobilgeräte die größte Spieleplattform sind, werden die heutigen Nachrichten dies ausräumen. Nachdem wir Ihnen kürzlich mitgeteilt haben, dass Call of Duty jetzt das zweitmeistverkaufte Videospiel-Franchise aller Zeiten ist, indem es in seiner 20+ jährigen Geschichte 500 Millionen verkaufte Exemplare überschritten hat, können wir auch hinzufügen, dass Call of Duty: Mobile in seiner fünfjährigen Geschichte jetzt eine Milliarde Downloads überschritten hat. Ja, Milliarden mit einem B.

Obwohl Call of Duty: Mobile ein Free-to-Play-Spiel ist, kann man die Tatsache nicht leugnen, dass das Erreichen dieser Zahl eine monumentale Menge ist, zumal es nur etwa acht Milliarden Menschen auf dem Planeten gibt.

Zugegeben, diese Zahl berücksichtigt Personen, die das Spiel auf mehrere Geräte herunterladen, aber so oder so, eine Milliarde Downloads sind bemerkenswert und zeigen das wahre Ausmaß von Mobilgeräten und wie ein Spiel die gesamte Call of Duty -Franchise in einem Viertel der Zeit in den Schatten gestellt hat.

Spielen Sie regelmäßig Call of Duty: Mobile ?