Call of Duty: Mobile erreicht in der ersten Woche 100 Millionen Downloads

Wir alle wissen, dass Activisions Kraftpaket Call of Duty bei Fans von Shootern sehr beliebt ist, trotzdem überrascht uns das große Interesse, auf das die mobile Adaption zuletzt stößt. Das von Tencent entwickelte Handyspiel Call of Duty: Mobile soll laut Reuters in einer Woche über 100 Millionen Mal auf Android- und iOS-Geräten heruntergeladen worden sein, was etliche Rekordmeldungen nach sich zieht. Das ist eine regelrechte Erfolgsgeschichte, die zumindest wir bislang nicht wirklich auf dem Schirm hatten. Habt ihr Call of Duty: Mobile schon selbst ausprobiert?