Call of Duty League Major III: Die Gruppen sind bereits vor dem Spiel an diesem Wochenende gesetzt.

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Wir befinden uns mitten in der letzten Phase der Call of Duty League Saison 2026, denn es ist nun Zeit für den dritten und vorletzten Major des Jahres. In den kommenden Tagen, ab dem 15. Mai, werden alle 12 CDL-Organisationen und vier Challengers-Teams nach Atlanta, Georgia, reisen, um um eine Trophäe zu kämpfen – ein Event, das sich leicht von früheren Turnieren unterscheidet. Wir sagen das, weil Major III eine Gruppenphase hat, bei der drei CDL-Teams und ein Challenger-Team pro Gruppe um zwei Playoff-Plätze kämpfen.

In diesem Sinne interessiert dich vielleicht, welche verschiedenen Gruppen es gibt und wie Dinge gesät wurden. Falls ja, schauen Sie sich alle untenstehenden Informationen an. Es ist auch erwähnenswert, dass jede Gruppe ein Doppel-K.-o.-Format verwendet, was bedeutet, dass die Teams ein Spiel verlieren und trotzdem im Turnier bleiben können. Allerdings wird ein zweiter Punkt mit der Eliminierung übereinstimmen.

Runde 1 der Sieger Gruppe A:



OpTic Texas vs. OMiT (Challenger-Team)



G2 Minnesota vs. Vancouver Surge



Gruppe B Sieger Runde 1:



Toronto KOI gegen Huntsmen (Challenger-Team)



Carolina Royal Ravens gegen Miami Heretics



Gruppe C Sieger Runde 1:



Los Angeles Thieves gegen P7 Notorious (Challenger-Team)



Paris Gentle Mates vs. Boston Breach



Gruppe D Sieger Runde 1:



FaZe Vegas vs. ROC Esports (Challenger-Team)



Riyadh Falcons gegen Cloud9 New York



Von wem erwarten Sie, dass er bei Major III die ganze Strecke durchhält?