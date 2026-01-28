Call of Duty League Major I Zeitplan: Wie man die Spiele sieht und wann die Spiele stattfinden

HQ

Mit allen 12 Profiteams, die diese Woche für die Call of Duty League oder das CDL Major I Turnier angemeldet sind, sieht es nach einem spektakulären Event aus. In Dallas wird Major I weltweit live übertragen, sodass du XP, Skins und mehr gewinnen kannst, indem du das Event beim Verfolgen beobachtest.

Falls Sie jedoch einen kurzen Überblick über den Spielplan möchten: Die CDL-Social-Media-Ausgaben haben Anfang der Woche ein Turnierschema veröffentlicht, und Esports.gg enthält die Übersicht aller Turniermatches und deren Zeitpunkt.

Am Donnerstag, dem 29. Januar, findet die Gewinnerrunde 1 statt, in der folgende Runde stattfindet:



Paris Gentle Mates gegen Toronto KOI -18:30 Uhr GMT



Carolina Royal Ravens gegen LA Thieves – 20:00 Uhr GMT



Riyadh Falcons gegen OpTic Texas – 21:30 Uhr GMT



FaZe Vegas vs. G2 Minnesota – 1:00 Uhr morgens am 30. GMT



Am Freitag haben wir dann die erste Ausscheidungsrunde, die Folgendes umfasst:



Vancouver Surge vs. TBD – 18:30 Uhr GMT



Miami Heretics gegen noch zu verfolgen – 20:00 Uhr GMT



Cloud9 New York vs. TBD – 21:30 Uhr GMT



Boston Breach vs. TBD – 1:00 Uhr GMT



Danach sind viele Matches unbekannt, da Gewinner und Verlierer natürlich noch offenstehen. Am Freitag beginnt außerdem die zweite Runde der K.o.-Runden, die dann am Samstag zusammen mit der Siegerrunde 2 und der 3. Ausscheidungsrunde fortgesetzt wird. Das alles führt zu den Grand Finals, die am 2. Februar GMT um 1 Uhr morgens stattfinden.