Call of Duty League enthüllt Bracket für das letzte Major der Saison 2025

Die Saison 2025 Call of Duty League liegt in den letzten Zügen. Nach einem geschäftigen Winter und Frühling wird die Saison an diesem Wochenende Gastgeber und Abschluss des vierten und letzten Major Events des Jahres sein, was bedeutet, dass wir nach dem Verlauf nur noch ein letztes Event erwarten sollten, bevor die Saison offiziell vorbei ist: das Championship Weekend.

Aber wie auch immer, wenn man auf diese Woche blickt, wird Major IV zwischen dem 23. und 25. Mai stattfinden, wobei die Aktion live am DreamHack Dallas stattfindet. Jedes der 12 CDL-Teams wird anwesend sein, und nach ihrer Leistung in den Qualifikationsspielen in den letzten Wochen wissen wir nun, wie sie gesetzt wurden.

Die acht Teams, die sich einen Platz in der ersten Runde der Gewinnergruppe gesichert haben, wurden wie folgt gesetzt:



Miami Heretics gegen Minnesota Rokkr



Los Angeles Thieves gegen Vancouver Surge



Atlanta Faze gegen Cloud9 New York



OpTic Texas vx. Toronto Ultra



Die restlichen vier Teams sitzen alle in der Ausscheidungsrunde, wo sie auf die Verlierer der ersten Runde der Gewinnergruppe warten. Das bedeutet, dass Boston Breach, Vegas Falcons, Los Angeles Guerrillas und Carolina Royal Ravens jetzt alle auf Gegner warten.

Sie können die vollständige Klammer unten sehen.