Call of Duty League Das Championship Weekend 2026 beginnt heute Abend, hier eine Erinnerung an die heutigen Spielpläne

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Es ist wieder die Zeit des Jahres, in der die besten Teams der Call of Duty League zum wichtigsten Turnier reisen, das als Championship Weekend gilt. Insgesamt stehen bei dieser Veranstaltung 2 Millionen Dollar auf dem Spiel sowie die Trophäe und der Titel des Champions aus der Call of Duty: Black Ops 7 Ära des Esport.

Da das Turnier heute Abend eröffnet wird und die Spiele der Siegerrunde 1 des Doppel-K.-o.-Brackets stattfinden, sind Sie vielleicht neugierig, welche Spielpläne anstehen und wann jedes der acht Teams aufeinandertreffen wird? Falls ja, sehen Sie sich die heutigen Spiele unten an.

CDL Champs 2026 Sieger Runde 1 (16. Juli):



Paris Gentle Mates gegen Toronto KOI um 20:00 BST/21:00 CEST



Los Angeles Thieves gegen Riyadh Falcons um 21:30 Uhr BST/22:30 CEST



FaZe Vegas gegen Minnesota G2 um 23:00 BST/00:00 MESZ (17. Juli)



OpTic Texas gegen Miami Heretics um 00:30 BST/1:30 MESZ (alle am 17. Juli)



Was erwarten Sie vom Championship Weekend?