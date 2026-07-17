Call of Duty League Championship Weekend 2026: Riyadh Falcons führen Los Angeles Thieves überraschende Niederlage zu

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Der erste Spieltag des viertägigen Championship Weekend, das als abschließendes Turnier für die Call of Duty League Saison 2025/26 dient, fand am 16. Juli statt und bot vier intensive Wettkampfspiele zum Auftakt des Doppel-K.-o.-Formats.

Daher wurde bis gestern kein Team aus dem Turnier ausgeschieden, aber vier Teams wurden verloren und sitzen nun in der Ausscheidungsrunde und laufen Gefahr, endgültig aus dem Hauptturnier ausgeschieden zu werden. Obwohl einige Gesichter unter diesem Cut erwartet werden, gibt es auch eine überraschende Mannschaft auf dieser Seite des Brackets, denn obwohl die Los Angeles Thieves in der regulären Saison einige Majors gewonnen haben, startete sie ihre Championship Weekend-Kampagne mit einer Niederlage gegen die Riyadh Falcons, das zweitniedrigste gesetzte Team der Veranstaltung.

Letztlich besiegte die Falcons die Thieves mit 3:1, wodurch die Organisation in die zweite Runde der Winners-Aktion gegen die FaZe Vegas einzog, wobei dieses Team Minnesota G2 mit 3:1 besiegte.

Andernfalls machte OpTic Texas kurzen Prozess mit Miami Heretics, besiegte das am niedrigsten gesetzte Team überzeugend mit 3:0 und setzte den Kampf um die Verteidigung des CDL-Championtitels fort. Ebenso überwanden Paris Gentle Mates Toronto KOI mit einem beeindruckenden 3:0-Ergebnis.

Das bedeutet, dass wir uns auf die folgenden vier Spiele ab heute, dem 17. Juli, freuen können, bei denen die Verlierer der Ausscheidungsrunde ausscheiden, die Verlierer der Siegermatches in die Ausscheidungsrunde einsteigen und die Sieger der Spiele der Siegerrunde ins Winners-Finals einziehen, bei dem das erste Grand-Finals-Ticket auf dem Spiel steht.

CDL Championship Weekend Ausscheidungsrunde 1 (17. Juli):



Miami Heretics gegen Toronto KOI um 20:00 BST/21:00 CEST



Los Angeles Thieves gegen Minnesota G2 um 21:30 BST/22:30 CEST



CDL Championship Weekend Sieger Runde 2 Spiele (17. Juli):