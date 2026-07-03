Call of Duty League Championship Weekend 2026: Die Zeiten für die Eröffnungsspiele wurden bestätigt

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Es sind noch etwas mehr als zwei Wochen, bis Call of Duty: Black Ops 7 als bevorzugtes Spiel für die Call of Duty League eingestellt wird. Sobald die Call of Duty League 2026 ihre laufende Saison am 19. Juli abschließt, wenn das Grand Final des Championship Weekend stattfindet, blicken wir vor einer Zukunft, in der im kommenden Call of Duty: Modern Warfare 4 wettbewerbsorientierte Action gezeigt wird.

Dennoch gibt es das größte Wochenende im wettbewerbsfähigen Call of Duty-Kalender, auf das man sich vorher freuen kann, mit dem Championship Weekend, das vom 16. bis 19. Juli stattfindet. Obwohl wir bereits die anwesenden Teams und die Eröffnungsspiele kennen, wurden die offiziellen Zeiten für die einzelnen Spiele und auch der Zeitpunkt des Grand Finals nun bekanntgegeben. Siehe die untenstehenden Informationen.



Paris Gentle Mates gegen Toronto KOI um 20:00 Uhr BST/21:00 Uhr MESZ am 16. Juli



Los Angeles Thieves gegen Riyadh Falcons um 21:30 Uhr BST/22:30 MESZ am 16. Juli



FaZe Vegas gegen Minnesota G2 um 23:00 BST/00:00 MESZ (17. Juli)



OpTic Texas gegen Miami Heretics um 00:30 BST/1:30 CEST am 17. Juli



Was das Grand Final betrifft, so wurde uns mitgeteilt, dass dieses am 19. Juli um 20:00 Uhr BST/21:00 MESZ stattfinden wird.

Freuen Sie sich auf das Championship Weekend?