Call of Duty League Championship Weekend 2025: Alle Teams, Termine und Zeitpläne

HQ

Nach einer geschäftigen Saison, die eigentlich Ende 2024 begonnen hat, wird das Call of Duty League an diesem Wochenende wieder abgeschlossen, alles nach seinem Mega-Event Championship Weekend. Dieses Turnier wird einen Saisonsieger krönen und ist auch das letzte CDL-Event, das am Call of Duty: Black Ops 6 gespielt wird, da die nächste Saison auf Call of Duty: Black Ops 7 übergeht.

Da die Veranstaltung fast da ist, haben wir diese Einführung zusammengestellt, um sicherzustellen, dass ihr alle notwendigen Informationen und Details habt.

Wann und wo findet das Meisterschaftswochenende statt?

Sie findet vom 26. bis 29. Juni im Kitchener Memorial Auditorium in Ontario, Kanada, statt.

Wer sind die teilnehmenden Teams?



Miami Heretics



Vancouver Surge



Boston Breach



Los Angeles Thieves



Carolina Royal Ravens



Toronto Ultra



OpTic Texas



Atlanta Faze



Wie sieht der Zeitplan der Veranstaltungen aus?

Da es sich um ein Double-Elimination-Event handelt, hat jedes Team einen Rettungsanker. Der Zeitplan ist daher wie folgt.



26. Juni: Sieger Runde 1



27. Juni: Ausscheidungsrunde 1 + Siegerrunde 2



28. Juni: Ausscheidungsrunde 2 + Ausscheidungsrunde 3 + Siegerfinale + Ausscheidungsfinale



29. Juni: Großes Finale



Es sollte erwähnt werden, dass, da die Spiele in Kanada ausgetragen werden, viele von ihnen in den frühen Morgenstunden des folgenden Tages stattfinden, aber in der Regel beginnt die Action jeden Tag um 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr MESZ.

Wie sehen die Eröffnungsspiele aus?



LA Thieves gegen Boston Breach



Vancouver Surge gegen Miami Heretics



Atlanta Faze gegen OpTic Texas



Toronto Ultra gegen Carolina Royal Ravens



Wer ist der Favorit auf den Sieg?

Derzeit scheinen LA Thieves und Atlanta Faze die besten Anwärter zu sein, da jedes Team zwei der vier Majors in dieser Saison gewonnen hat und sie auch in dieser Saison mit 540 bzw. 505 CDL Points die Organisationen mit der höchsten Punktzahl sind. Der nächstgelegene ist Toronto Ultra bei 370.