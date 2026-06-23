Call of Duty League 2026: Welche Teams werden das Championship Weekend verpassen und welche Teams haben sich qualifiziert

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Wie wir gestern bereits erwähnt haben, ist das Turnier für das Major IV-Event der Call of Duty League festgelegt, wobei alle 12 Teams nach Paris reisen, um am letzten regulären Saisonturnier des Sommers teilzunehmen. Ebenso können nur FaZe und die Thieves OpTic den Titel als bestes Team der regulären Saison 2026 streitig machen, auch wenn der Vorsprung von 50 Punkten, den OpTic derzeit hat, darauf hindeutet, dass das Team diesen Titel holen wird.

Zum einen gibt es drei Teams, die mathematisch bereits aus der Postseason ausgeschieden sind. In der Major IV kann ein Team maximal 100 Punkte erzielen, vorausgesetzt, es schafft es bis zum Ende und gewinnt das Turnier. Aus diesem Grund sind Boston Breach (100 Punkte), Vancouver Surge (95 Punkte) und Cloud9 New York (30 Punkte) aus den Playoffs ausgeschieden, da zwischen ihnen und dem derzeit auf Platz acht liegenden Team mindestens 120 Punkte liegen.

Auf der anderen Seite der Tabelle sind fünf Teams für die Postseason bestätigt, da die Kluft zwischen der Playoff-Qualifikationsgrenze und ihrer aktuellen Punktzahl besteht. OpTic Texas führt (475 Punkte), während Los Angeles Thieves (425 Punkte), FaZe Vegas (395 Punkte), Paris Gentle Mates (320 Punkte) und Toronto KOI (260 Punkte) folgen. Ebenso können nur FaZe und die Thieves OpTic herausfordern, um als bestes reguläres Saisonteam 2026 gekrönt zu werden, auch wenn OpTics 50-Punkte-Vorsprung darauf hindeutet, dass das Team diese Krone gewinnen wird.

Was die vier verbleibenden Teams betrifft, so können sich alle vier mathematisch für die Playoffs qualifizieren oder ebenfalls ausscheiden. Der wahrscheinliche Verlierer wird Carolina Royal Ravens (150 Punkte) sein, aber mit weniger als 100 Punkten zwischen ihnen und Riyadh Falcons (240 Punkte), Miami Heretics (220 Punkte) und G2 Minnesota (220 Punkte) könnte es theoretisch viele Veränderungen geben, besonders angesichts der Setzung von Major IV ...

Wir werden bis Ende der Woche klare Antworten haben, wenn Major IV abgeschlossen ist und die reguläre Saison endet.