Call of Duty League 2026: OpTic Texas schafft es mit dem Sieg beim Major IV endlich über die Ziellinie

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Es war ein ziemlich qualvolles Jahr für das Team der Call of Duty League OpTic Texas. Der aktuelle amtierende Meister war in der regulären Saison ziemlich hervorragend, führte die Tabelle an und war in dieser Hinsicht das konstanteste Team des Jahres. Doch diese Konstanz spiegelt auch einen deutlich weniger wünschenswerten Ablauf wider, denn während der Saison 2026 vor dem vergangenen Wochenende schaffte es die Texas, in vier der fünf vorherigen Finals im Major- und Minor-Spektrum zu spielen und dann jedes dieser großen Spiele zu verlieren. Man könnte sagen, das Team entwickelte eine Bottlejob-Tendenz ...

Aber nicht mehr. Im Rahmen des Major-IV-Turniers, das am Wochenende in Paris, Frankreich, stattfand, gelang es dem Texas schließlich, indem es die Los Angeles Thieves knapp mit 4:3 besiegte. Dieses Ergebnis folgte, nachdem die Thieves die Texas im Winners Finale mit 3:0 besiegt hatten, nur damit die Texas im Ausscheidungsfinale mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Paris Gentle Mates zurückkamen, bevor sie sich im Grand Final an den Thieves rächten.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass die Texas nun das am besten positionierte und in Form befindliche Team der gesamten CDL sind, während wir in die Postseason gehen, die Mitte Juli stattfinden wird.