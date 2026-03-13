Call of Duty League 2026: Hier sind die Spielpläne für das Wochenende vom 13. März

HQ

Es wird nicht mehr lange dauern, bis der wettbewerbsfähige Call of Duty nach Großbritannien zurückkehrt, da das zweite Major der Saison 2026 in Birmingham stattfinden wird. In diesem Sinne sind wir nun schon weit in den Qualifikationen für dieses große Turnier, denn vor diesem Wochenende sind nur noch zwei Wochen Qualifikationsspiele übrig. Zu diesem Zweck finden für das vorletzte Qualifikationswochenende hier die Spielpläne und Spiele stattfinden.

Freitag, 13. März:



Toronto KOI gegen Cloud9 New York um 19:00 GMT/20:00 MEZ



Riyadh Falcons gegen Miami Heretics um 20:30 GMT/21:30 MEZ



Paris Gentle Mates gegen OpTic Texas um 22:00 GMT/23:00 MEZ



Samstag, 14. März:



G2 Minnesota gegen Carolina Royal Ravens um 19:00 GMT/20:00 MEZ



Vancouver Surge gegen Toronto KOI um 20:30 GMT/21:30 MEZ



Los Angeles Thieves gegen Cloud9 New York um 22:00 GMT/23:00 MEZ



Paris Gentle Mates gegen Boston Breach um 23:30 GMT/00:30 CET (15. März)



Sonntag, 15. März:



G2 Minnesota gegen Boston Breach um 19:00 GMT/20:00 MEZ



Vancouver Surge gegen Miami Heretics um 20:30 GMT/21:30 MEZ



Riyadh Falcons vs. Los Angeles Thieves um 22:00 GMT/23:00 MEZ



FaZe Vegas gegen Carolina Royal Ravens um 23:30 GMT/00:30 MEZ (16. März)

