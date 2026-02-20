Call of Duty League 2026: Hier sind die Qualifikationsspiele für die Birmingham Major am Wochenende des 20. Februar

HQ

In den nächsten Wochen gibt es keine Bremsen in der Call of Duty League, da wir uns bereits in den Qualifikationen für das zweite Major des Jahres befinden, ein Event, das die Action Ende März nach DreamHack Birmingham im Vereinigten Königreich verlagern wird. Da es jedes einzelne Wochenende bis zum eigentlichen Major zwischen dem 27. und 29. März Spiele gibt, fragen Sie sich vielleicht, wie der Spielplan für die kommenden Tage aussieht? Wenn ja, sind wir für Sie da. Betrachte dies als deine Einführung für die 11 Spiele, die vom 20. bis 22. Februar stattfinden.

20. Februar:



Vancouver Surge gegen FaZe Vegas um 20:00 GMT/21:00 MEZ



Riyadh Falcons gegen Cloud9 New York um 21:30 GMT/22:30 CET



Toronto KOI gegen Los Angeles Thieves um 23:00 GMT/00:00 MEZ (21. Februar)



21. Februar:



Toronto KOI gegen G2 Minnesota um 20:00 GMT/21:00 MEZ



Los Angeles Thieves gegen Boston Breach um 21:30 GMT/22:30 MEZ



Paris Gentle Mates gegen Carolina Royal Ravens um 23:00 GMT/00:00 MEZ (22. Februar)



OpTic Texas gegen Miami Heretics um 00:30 GMT/1:30 MEZ (22. Februar)



22. Februar:



Riyadh Falcons gegen Carolina Royal Ravens um 20:00 GMT/21:00 MEZ



Vancouver Surge gegen Boston Breach um 21:30 GMT/22:30 MEZ



OpTic Texas vs. Cloud9 New York um 23:00 GMT/00:00 MEZ (23. Februar)



G2 Minnesota gegen FaZe Vegas um 00:30 GMT/1:30 MEZ (23. Februar)



Was erwarten Sie von den Begegnungen an diesem Wochenende?