Call of Duty League 2026: Hier sind die Qualifikationsspiele für das Birmingham Major am Wochenende des 27. Februar

HQ

Das Wochenende ist da, und du weißt, was das bedeutet, die Call of Duty League ist wieder aktiv. Wir befinden uns noch in der Major-II-Phase der Saison 2026, wobei die Qualifikationen vor dem großen Major, das Ende März für DreamHack Birmingham geplant ist, weiterhin beginnen. Zu diesem Zweck stehen in den kommenden drei Tagen 11 Matches an, die wir alle unten für Sie aufgelistet haben.

27. Februar:



Carolina Royal Ravens gegen Boston Breach um 20:00 GMT/21:00 MEZ



Riyadh Falcons gegen FaZe Vegas um 21:30 GMT/22:30 CET



Paris Gentle Mates gegen Cloud9 New York um 23:00 GMT/00:00 MEZ (28. Februar)



28. Februar:



Riyadh Falcons gegen G2 Minnesota um 20:00 GMT/21:00 MEZ



Toronto KOI gegen Miami Heretics um 21:30 GMT/22:30 MEZ



Vancouver Surge gegen Carolina Royal Ravens um 23:00 GMT/00:00 CET (1. März)



OpTic Texas vs. Los Angeles Thieves um 00:30 GMT/1:30 MEZ (1. März)



1. März:



Toronto KOI gegen Paris Gentle Mates um 20:00 GMT/21:00 MEZ



FaZe Vegas gegen Boston Breach um 21:30 GMT/22:30 MEZ



Miami Heretics gegen Cloud9 New York um 23:00 GMT/00:00 MEZ (2. März)



Vancouver Surge gegen OpTic Texas um 00:30 GMT/1:30 MEZ (2. März)



Was erwarten Sie für die Spiele an diesem Wochenende?