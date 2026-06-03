Call of Duty League 2026: Here ist das Turnier für das Minor II-Turnier an diesem Wochenende

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Tatsächlich sind in der Call of Duty League Saison 2026 nur noch zwei Turniere übrig. Die Liga hat noch mehrere Wochen Spielzeit vor sich, aber wie bei den tatsächlichen Turnieren gibt es an diesem Wochenende das Minor II-Event, auf das man sich freuen kann, plus Major IV am Monatsende Danach beginnt die Postseason und das Championship Weekend findet Mitte Juli statt.

Vor diesem Hintergrund, da Minor II zwischen dem 5. und 7. Juni stattfinden wird, haben wir nun das feste Turnierschema, was bedeutet, dass wir die Setzliste der 12 Teams kennen und auch den Weg durch das Turnierschema, den jedes Team einschlagen muss.

Es sollte erwähnt werden, dass das Minor II-Turnier (wie der Name schon sagt) ein kleineres Ereignis ist, das heißt, es verwendet ein Single-Elimination-Bracket, sodass jede Niederlage zum Ausscheiden eines Teams aus dem Event führt. Vor diesem Hintergrund ist hier das Turnier und der Spielplan für die bevorstehenden Spiele.

Call of Duty League Minor II – Runde 1 (5. Juni)



Riyadh Falcons gegen Carolina Royal Ravens um 20:00 Uhr BST/21:00 Uhr MESZ



Toronto KOI gegen Cloud9 New York um 21:30 BST/22:30 MESZ



Miami Heretics gegen Vancouver Surge um 23:00 BST/00:00 CEST (6. Juni)



G2 Minnesota vs. Boston Breach um 00:30 BST/1:30 CEST (6. Juni)



Call of Duty League Minor II – Runde 2 (6. Juni)



Paris Gentle Mates gegen Sieger KOI/Cloud9 um 20:00 BST/21:00 CEST



Los Angeles Thieves gegen Winner G2/Breach um 21:30 BST/22:30 CEST



OpTic Texas gegen Sieger der Falcons/Royal Ravens um 23:00 BST/00:00 CEST (7. Juni)



FaZe Vegas gegen Sieger von Heretics/Surge um 00:30 BST/1:30 CEST (7. Juni)



Den Rest des unvollständigen Brackets kannst du unten sehen.