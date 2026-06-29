Call of Duty League 2026: Here ist das bestätigte Championship Weekend-Bracket

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Die reguläre Saison der Call of Duty League 2026 ist offiziell beendet. Nach monatelangen harten Aktionen, darunter vier Major- und zwei Minor-Turniere, richten sich nun alle Augen auf die Postseason und das Championship Weekend, das Mitte Juli stattfinden wird.

Insgesamt qualifizieren sich von den 12 CDL-Teams, die in der regulären Saison antreten, nur acht für die Postseason, was bedeutet, dass – wie wir es vor Major IV erwartet hatten – die folgenden vier Organisationen verpasst haben und ihre Saison nun vorbei ist.



Carolina Royal Ravens



Boston Breach



Vancouver Surge



Cloud9 New York



Ebenso wurden die acht anderen Teams in das Championship Weekend-Bracket gesetzt, wobei es sich um ein Doppel-K.-o.-Bracket handelt, das bedeutet, dass die Teams ein Spiel verlieren und trotzdem überleben können. Zu diesem Zweck wurden die Eröffnungsspiele wie folgt dargestellt.



OpTic Texas vs. Miami Heretics



Paris Gentle Mates gegen Toronto KOI



Los Angeles Thieves gegen Riyadh Falcons



FaZe Vegas gegen Minnesota G2



Wir haben noch keine festen Termine für diese Spiele, aber wir wissen, dass das Championship Weekend am 16. Juli startet und bis zum 19. Juli (in Europa am 20. Juli) läuft, mit den Aktionen in Las Vegas. Was die Setzliste betrifft: Das Team mit den meisten Call of Duty League Punkten trifft auf das achtbeste Team und so weiter, was bedeutet, dass die Endplatzierung der regulären Saison wie folgt aussieht.



OpTic Texas – 575 Punkte



Los Angeles Thieves – 500 Punkte



FaZe Vegas – 440 Punkte



Paris Gentle Mates – 380 Punkte



Toronto KOI – 290 Punkte



G2 Minnesota – 250 Punkte



Riyadh Falcons – 240 Punkte



Miami Heretics – 235 Punkte



PLAYOFF-QUALIFIKATIONSGRENZE



Carolina Royal Ravens – 150 Punkte



Boston Breach – 115 Punkte



Vancouver Surge – 95 Punkte



Cloud9 New York – 30 Punkte



Was erwarten Sie vom Championship Weekend?