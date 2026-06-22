Call of Duty League 2026: Das Turnier ist für den Parisian Major IV festgelegt

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Die typische Saison für die Call of Duty League 2026 ist zu Ende, da es für den Rest dieser Saison keine weiteren Qualifikationsspiele mehr geben und keine regulären Wochenendbegegnungen mehr. Es gibt nur noch zwei Turniere zu spielen, zuerst das Parisian Major IV und dann die Postseason, das Championship Weekend, Mitte Juli.

Apropos Ersteres: Wir kennen jetzt das bestätigte Bracket für Major IV, das am 26. Juni beginnt und bis zum 28. Juni läuft. Die Major wird ein Doppel-K.-o.-Format verwenden, bei dem Teams ein Spiel verlieren können (es sei denn, sie starten im unteren Bracket), bevor sie endgültig ausgeschieden sind.

Vor diesem Hintergrund können Sie unten die Eröffnungsmatches von Major IV sehen.



G2 Minnesota gegen Riyadh Falcons



Boston Breach gegen OpTic Texas



Carolina Royal Ravens gegen Los Angeles Thieves



FaZe Vegas vs. Paris Gentle Mates



Alle vier von Toronto KOI, Vancouver Surge, Miami Heretics und Cloud9 New York warten auf die Gegner im unteren Bracket. Was die Teams betrifft, auf die man achten sollte, so sind die Royal Ravens das einzige Team, das in diesem Event um ihr Leben kämpft, da Major IV einem einzelnen Team insgesamt 100 Punkte bietet, während das Ravens derzeit 70 Punkte von der Postseason-Qualifikation entfernt ist. Ebenso sind die Falcons, Heretics und G2 für die Postseason noch nicht vollständig bestätigt. Ähnlich ist an der Tabellenspitze OpTic am besten geeignet, um die Saison als Erster zu beenden, aber sowohl Thieves als auch FaZe können dies mathematisch verhindern.

Wirst du dieses Wochenende Major IV einschalten?