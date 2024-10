Call of Duty ist jetzt die zweitmeistverkaufte Spiele-Franchise aller Zeiten

HQ

Heute Abend haben wir berichtet, dass Call of Duty: Black Ops 6 alle möglichen Rekorde gebrochen hat und die größte Premiere aller Zeiten in der Serie hatte, mit vielen neuen Game Pass-Abonnenten, einer erhöhten Anzahl verkaufter Spiele für PC und PlayStation und mehr Spielern als je zuvor.

Und das hat nun dazu geführt, dass die Serie Spielegeschichte geschrieben hat, da sie einen fast unglaublichen Meilenstein erreicht hat. Über die Washington Post wurde nun enthüllt, dass das Spiel die Marke von 500 Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat. Das ist eine halbe Milliarde Call of Duty. Und natürlich sind Free-to-Play-Spiele wie Call of Duty: Mobile und Call of Duty: Warzone nicht enthalten.

Damit hat Call of Duty Tetris überholt und ist nun das zweitmeistverkaufte Spiele-Franchise aller Zeiten. Nur Mario liegt derzeit mit 879 Millionen verkauften Exemplaren vorne.

Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten, das ist es auf jeden Fall wert, gefeiert zu werden.