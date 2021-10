Call of Duty: Im Dezember wird die neue Warzone-Karte Caldera verfügbar

HQ

In einer Woche erscheint Call of Duty: Vanguard, doch wir wissen bereits, welche Inhalte das Spiel bis Ende des Jahres erhalten wird. Die Entwickler werden am 17. November eine überarbeitete Version der Karte Shipment veröffentlichen und am nächsten Tag (dem 18. November) beginnt mit Operation: Flashback der Countdown zum Abschied von Verdansk in Call of Duty: Warzone. Zwischen dem 24. und dem 30. November stehen in den Mehrspielermodi Herausforderungen bereit, die euch auf die neue Karte Caldera aufmerksam machen sollen. Die wird Verdansk Ende des Jahres ablösen.

Am 2. Dezember beginnt die erste Content-Staffel von Call of Duty: Vanguard. Die neue Karte ist ab diesem Tag für Vanguard-Käufer spielbar, während sich Warzone-Spieler bis zum 3. Dezember gedulden müssen. Der Free-to-Play-Shooter wird in Zukunft übrigens in Call of Duty: Warzone Pacific umbenannt und nun steht fest, dass man auf der Map Flugzeuge fliegen darf. Natürlich bietet die Content-Saison neue Mehrspielerkarten, zusätzliche Operatoren, mehr Inhalte für den Spielmodus Zombies, Waffen und all diese Sachen. Weitere Informationen findet ihr hinter diesem Link.