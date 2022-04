Call of Duty hat im Laufe des letzten Jahres ein Drittel seiner Spieler*innen verloren

HQ

Für Call of Duty läuft es nicht mehr so gut. Im letzten Finanz-Report von Activision Blizzard ist zu lesen, dass die Anzahl der aktiven Spieler*innen von 150 Millionen auf 100 gesunken ist. Das sind immer noch ziemlich viele Spieler*innen, aber ein Rückgang um 33% ist schon heftig.

Activision gibt den schlechten Verkaufszahlen von Call of Duty: Vanguard die Schuld, aber es wird auch erwähnt, dass das Interesse an Call of Duty: Warzone gesunken ist und das dürfte richtig wehtun. Die gesunkenen Zahlen sind kaum eine Überraschung, denn Warzone hatte mit Bugs und Cheatern zu kämpfen.

Aber der Nachfolger von Infinity Wards Modern Warfare dürfte in Kürze offiziell angekündigt werden und soll noch in diesem Jahr erscheinen und Warzone 2 ist für 2023 geplant und dann dürften auch die Zahl der aktiven Spieler*innen wieder steigen.