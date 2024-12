Call of Duty geht gegen Spam-Berichte in Black Ops 6 und Warzone vor

HQ

Activision geht hart gegen Spam-Berichte in Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone vor. Laut einem kürzlich veröffentlichten Beitrag des offiziellen Call of Duty Updates X-Kontos wird das wiederholte Melden eines anderen Spielers die Strafen für angeblichen Betrug nicht beschleunigen. Tatsächlich haben die Entwickler Maßnahmen implementiert, die nur den ersten Bericht eines Spielers berücksichtigen, während nachfolgende Berichte als Spam gekennzeichnet werden. Diese Richtlinie hat bereits zu über 8.000 Sperren geführt, die auf Konten abzielen, die das Meldesystem missbrauchen.

Während sich das Anti-Cheat-System von Ricochet weiterentwickelt und Betrug im Spiel bekämpft, ist das Melden von Spam zu einem neuen Problem für die Entwickler geworden. Activision hat betont, dass böswillige Meldungen nicht nur ihr System verstopfen, sondern auch zu unbeabsichtigten Strafen für Spieler führen können, die die Funktion missbrauchen. Die Änderungen zielen darauf ab, die Integrität des Meldeprozesses zu schützen und sicherzustellen, dass echte Bedenken priorisiert werden, ohne das System zu überlasten.

Nicht alle Spieler sind mit dem harten Durchgreifen zufrieden, und einige deuten an, dass sich die Lösung schwerfällig anfühlt. Alternativen, wie z. B. die Benachrichtigung von Spielern, dass sie bereits ein bestimmtes Konto gemeldet haben, wurden von der Community ins Spiel gebracht. Da Ricochet jedoch immer noch daran arbeitet, anhaltende Cheat-Probleme wie Aimbots und Wall-Hacks zu beheben, könnte der neueste Schritt von Activision notwendig sein, um ein faires Spiel zu gewährleisten.

Glaubst du, dass dies der richtige Schritt ist, um das Spielerlebnis zu verbessern, oder könnte Activision das Problem anders angehen?