Call of Duty: Freitag starten PS4-Spieler in Zwei-gegen-Zwei-Alpha von Modern Warfare

Geoff Keighleys Gamescom-Eröffnung war vollgepackt und lieferte uns zwei Stunden lang Ankündigungen und Trailer. Kurz bevor Death Stranding ins Rampenlicht rückte, erinnerte uns Infinity ward aber noch einmal an die bevorstehende Gunfight-Test-Session für Call of Duty: Modern Warfare. Am Freitag, dem 23. August, dürfen Spieler auf der PS4 den Zwei-gegen-Zwei-Spielmodus ausprobieren. Das Event hat keine weiteren Anforderungen, soll sich also wohl auch ohne PS+-Mitgliedschaft auf einer Playstation 4 spielen lassen. Diese Alpha steht nur am kommenden Wochenende zur Verfügung und zeigt Action auf fünf Karten. Mehr Details zu Loadouts und dem Umfang der Demo findet ihr hier.

