Call of Duty enthüllt neues Merch für Black Ops 6

Es ist noch nicht ganz Call of Duty-Saison, aber das Summer Game Fest hat einige aufregende Dinge über unsere nächste Reise in Treyarchs geschätzte Black Ops-Serie gezeigt. Wir haben hier unsere eigene Vorschau, wenn Sie es sich ansehen möchten.

Der Call of Duty-Shop startet den Marketing-Zug mit Volldampf und bietet jetzt eine Reihe von Black Ops 6-Merchartikeln, in denen Sie T-Shirts, Hoodies, Mützen und mehr erhalten können. Das meiste ist sehr einfach, mit einem Call of Duty: Black Ops 6 -Logo darauf.

Das Truth Lies T-Shirt ist in Ordnung, aber wir sind nicht umgehauen von den Designentscheidungen hier. Es ist Merch, so einfach ist das, und Sie können auch einen etwas erhöhten Preis im Vergleich zu einem normalen T-Shirt erwarten. Schauen Sie sich die Linie hier selbst an.

