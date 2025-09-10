Call of Duty dominiert die Liste der meistverkauften PlayStation-Spiele aller Zeiten

HQ

Die Sony PlayStation wird diesen Monat 30 Jahre alt und zusätzlich zu Sonys eigener Feier werden wir von Gamereactor die besten Spiele und ein paar andere Leckerbissen auswählen.

Davor hat die Statistikbehörde Circana's Retail Tracking Service einige Zahlen zu den meistverkauften Spielen für alle fünf Sony-Konsolen aller Zeiten (in den USA) veröffentlicht, und es überrascht nicht, dass Call of Duty diese Liste vollständig dominiert.

Unten siehst du, welche 20 Spiele aller PlayStation-Konsolen am meisten verkauft wurden (in den USA).