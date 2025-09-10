Gamereactor

Call of Duty: Black Ops 4

Call of Duty dominiert die Liste der meistverkauften PlayStation-Spiele aller Zeiten

Die Sony PlayStation wird diesen Monat 30 Jahre alt und jetzt wissen wir, welche 20 Spiele (insgesamt) für die fünf PlayStations, die seit September 1996 veröffentlicht wurden, am meisten verkauft wurden.

Die Sony PlayStation wird diesen Monat 30 Jahre alt und zusätzlich zu Sonys eigener Feier werden wir von Gamereactor die besten Spiele und ein paar andere Leckerbissen auswählen.

Davor hat die Statistikbehörde Circana's Retail Tracking Service einige Zahlen zu den meistverkauften Spielen für alle fünf Sony-Konsolen aller Zeiten (in den USA) veröffentlicht, und es überrascht nicht, dass Call of Duty diese Liste vollständig dominiert.

Unten siehst du, welche 20 Spiele aller PlayStation-Konsolen am meisten verkauft wurden (in den USA).

Es ist leicht zu verstehen, warum Activision mit 900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Milliarden bewertet wurde, kurz bevor Microsoft das Unternehmen kaufte.

