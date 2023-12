Call of Duty: Black Ops II-Star Kamar de los Reyes ist verstorben

HQ

Kamar de los Reyes, der in der Welt der Spiele vielleicht am besten für seine Rolle als Raul Menendez in Call of Duty: Black Ops II bekannt ist, ist im Alter von 56 Jahren verstorben. De los Reyes starb am 24. Dezember nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs, wie der Publizist seiner Frau mitteilte.

Neben seiner Arbeit an der Call of Duty -Franchise war de los Reyes auch für seine Rolle als Antonio Vega in der ABC-Seifenoper One Live to Live bekannt. Seine Karriere erstreckte sich über drei Jahrzehnte und umfasste Credits in TV-Serien wie Law & Order, CSI: Miami und ER.

Wir möchten der Hinterbliebenen von de los Reyes unser tiefstes Mitgefühl aussprechen.

Danke, Abwechslung.