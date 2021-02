Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone stecken sich mit Dschungelfieber an

You're watching Werben

Die erste "Saison" von Call of Duty: Black Ops Cold War läuft kommende Woche aus und deshalb wird es Zeit, die Uhr wieder zurückzudrehen. Dieses Mal haben Raven und Treyarch einen Trailer veröffentlicht, der die aktuellen Live-Services in den Dschungel von Laos katapultiert. Bekannte und ein paar neue Operatoren beschießen sich im Video gegenseitig mit einer Armbrust, dem Sturmgewehr Galil und einer Minigun - wir wissen allerdings nicht, ob diese Waffen regulär ins Spiel kommen, oder ob sie hinter einer künstlichen Bezahlschranke bzw. einer Abschussserie versteckt werden. Am 25. Februar beginnt dieser Wahnsinn sowohl in Call of Duty: Black Ops Cold War als auch in Call of Duty: Warzone.