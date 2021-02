Call of Duty: Black Ops Cold War - Multiplayer und Zombies eine Woche lang F2P

You're watching Werben

Activision lässt uns die neuen Call of Dutys alle paar Wochen kostenlos zocken und am Wochenende steht eine weitere Server-Sause bei Black Ops Cold War an. Der Publisher will zum Start der neuen Saison möglichst viel Frischfleisch an Land ziehen, um den zahlenden Kunden bestmögliche Unterhaltung zu bieten. Die beiden Spielmodi Mehrspieler und Zombies sind deshalb eine Woche lang auch ohne gültige Lizenz spielbar.

Die Aktion beginnt am 25. Februar um 19:00 Uhr und endet am 4. März zur gleichen Zeit. Am kommenden Wochenende gibt es dann für alle Spieler doppelte Erfahrung, um schneller Fortschritte freizuschalten. Es ist also der ideale Zeitpunkt gekommen, um einige der neuen Karten, Modi und Waffen auszuprobieren, die im aktuellen Content-Update in den Ego-Shooter gelangen. Alle weiteren Infos gibt es hier.