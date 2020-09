Call of Duty: Black Ops Cold War - Mehrspieler-Impressionen

Es ist erst zwei Jahre her, dass uns Treyarch Call of Duty: Black Ops 4 beschert hat und es gab anschließend Zweifel daran, ob das talentierte Studio in dieser kurzen Zeit einen ähnlich hochwertigen Multiplayer für Call of Duty: Black Ops Cold War abliefern kann. Ich hatte kürzlich das Glück mich knapp drei Stunden lang mit dem Mehrspielermodus beschäftigen zu dürfen und kann euch deshalb sagen: Ihr müsst euch keine Sorgen machen.

Es ist das gleiche Call of Duty, das wir alle lieben (und hassen). Die Steuerung ist nahezu perfekt, die Knarren fühlen sich fantastisch an, der Sound ballert ordentlich und es ist nervenzerreißend, wenn eine Kugel über euren Kopf hinwegpfeift. Was ist also neu? Natürlich in erster Linie die Karten. Ich bin ein großer Freund von Multiplayer-Maps, die unterschiedliche Spielstile ermöglichen und davon gab es in diesem Build einige. Während „Miami" mit seinen vielen Korridoren, den Hotelhallen und Casinos Kämpfe auf engem Raum unterstützt, nehmen Scharfschützen draußen auf den Straßen und Promenaden ihre Opfer ins Visier.

Mein Favorit ist aber ohne Frage die Karte „Schwarzes Meer". Hier kämpfen wir auf zwei Schiffen (eines ist halb versunkenen) und einem U-Boot, die uns viele vertikale und horizontale Möglichkeiten eröffnen. Über eine Zipline wechseln wir die Positionen, mit dem Jetski kreisen wir um die heißen Zonen herum oder wir schwimmen einfach - was für ein Gefühl von Freiheit. Da unsere Schritte in den engen Decks laut hallen, hören Feinde schon von weiter Entfernung, dass wir angerannt kommen.

Ihr mögt große Karten mit langen Sichtlinien? Dann wartet in Call of Duty: Black Ops Cold War eine Karte mit einem riesigen, gefrorenen See in der Mitte auf euch. Ich habe das Eis nie wieder betreten, nachdem mir zweimal der Kopf von einem Scharfschützen weggeballert wurde. Ihr könnt alle von mir gespielten Karten übrigens auch in den Gameplay-Videos sehen, wie ihr sicher bereits bemerkt haben werdet.

In den Gameplay-Clips könnt ihr euch auch den neuen Modus „VIP Escort" anschauen, in dem ein Team einen Spieler beschützen muss, der nur mit einer Handwaffe und einer Nahkampfwaffe bewaffnet ist. Diese Zielperson muss sicher zu einem von zwei Hubschraubern gebracht werden, was auf der großen, verschneiten Karte schnell mühsam wurde. Das verteidigende Team konnte eigentlich nur mit den flotten Schneemobilen direkt zu einem der beiden Helikopter rasen, denn der Versuch vorsichtig vorzugehen, endete immer damit, dass die Verteidiger in den offenen Arealen frühzeitig von den Angreifern erspäht und relativ leicht ausgeschaltet werden konnten.

Die kleineren Karten haben mir besser gefallen, denn hier ist jede einzelne Sekunde sehr intensiv. Nicht zu wissen, ob das gegnerische Team schon hinter der nächsten Ecke auf einen lauert oder ob man letztlich nicht vielleicht doch den falschen Heli bewacht, sorgt für jede Menge Spannung - besonders weil sich der VIP im Nahkampf auch besser verteidigen kann.

Obendrauf gibt es noch die Rückkehr des Waffenschmied-Systems aus dem Vorgänger, neue und spezielle Ausrüstungsoptionen und mehr Anpassungsmöglichkeiten für unseren Charakter. Call of Duty: Black Ops Cold War sollte auf der Wunschliste von jedem Multiplayer-Fan stehen, der sich nach intensiven und unterhaltsamen Schlachten sehnt.