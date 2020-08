Call of Duty: Black Ops Cold War in KGB-Teaser bestätigt

Unsere Freunde bei Activision, Treyarch und Raven Software hatten in letzter Zeit dank eines Alternate-Reality-Spiels viel Spaß mit der Community von Call of Duty. Die Menschen haben es endlich geschafft, die kryptischen Hinweise zu lösen, deshalb ist es an der Zeit für eine Belohnung. Das Ergebnis ist ein Teaser-Trailer, der das diesjährige Spiel vorstellt. Call of Duty: Black Ops Cold War soll es heißen und die vollständige Enthüllung wird am 26. August stattfinden.

Ihr müsst natürlich nicht bis zu diesem Zeitpunkt warten, um die Theorien der Spieler zu lesen. Wir sehen im Video zum Beispiel die Rede des KGB-Überläufers Yuri Bezmenov, auch einige der anderen Clips machen deutlich, dass sich der neue Shooter auf die Thematik der Verschwörungstheorien einlässt. Na das kann ja was werden.