Call of Duty: Black Ops Cold War hatte ein Budget von 700 Millionen US-Dollar

Da Call of Duty eine jährliche Veröffentlichung ist und eines der größten Spiele-Franchises der Welt ist, könnte man meinen, dass Activision bereit ist, viel Geld dafür auszugeben. Kürzlich gab ein neuer Bericht von GameFile Aufschluss darüber, wie viel Geld Activision für CoD ausgegeben hat.

Das teuerste Call of Duty, das über das größte jemals bekannt gegebene Spielbudget verfügt, ist Call of Duty: Black Ops Cold War, dessen Herstellung 700 Millionen US-Dollar gekostet hat. Es verkaufte sich 30 Millionen Mal. An anderer Stelle in der Call of Duty-Franchise sehen wir, dass das Modern Warfare-Remake von 2019 640 Millionen US-Dollar gekostet und 41 Millionen Mal verkauft wurde. Black Ops 3 kostete 450 Millionen US-Dollar und verkaufte sich 43 Millionen Mal.

Das sind eine Menge verkaufter Exemplare, und diese Zahlen repräsentieren den gesamten Lebenszyklus der Spiele, aber diese Budgets fühlen sich ziemlich enorm an. Sony gab 220 Millionen US-Dollar für The Last of Us: Part II aus, was als lächerliche Summe angesehen wurde. Da sich auch Grand Theft Auto VI abzeichnet, wird angenommen, dass Rockstar und Take-Two über eine Milliarde Dollar für die Entwicklung des Spiels ausgegeben haben könnten.

Was halten Sie von diesen Budgets? Sind sie nachhaltig für die Zukunft der Spiele?