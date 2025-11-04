Call of Duty: Black Ops 7 und mehrere Ergänzungen vom ersten Tag an kommen sehr bald zum Game Pass

HQ

Eine der großen Änderungen beiGame Pass der Preiserhöhung von Microsoft im letzten Monat war, dass Call of Duty-Spiele nicht mehr im Standard-Premium-Abonnement enthalten sein werden (zuvor wurden Microsoft-Spiele innerhalb eines Jahres nach der Veröffentlichung hinzugefügt). Aber mit Ultimate ist Call of Duty immer noch wie bisher dabei, und je näher wir dem Launch kommen, desto mehr ist Black Ops 7 natürlich die große Attraktion für die erste Novemberhälfte.

Es gibt jedoch noch mehr großartige Titel, die zum Dienst kommen, darunter eine Reihe von Day One-Ergänzungen. Xbox Wire hat nun die vollständige Liste enthüllt, und Folgendes wird demnächst zu Game Pass hinzugefügt (Spiele, die mit * gekennzeichnet sind, werden bei der Veröffentlichung nicht auf Game Pass Premium verfügbar sein, Spiele, die mit ** gekennzeichnet sind, sind bereits in anderen Abonnements enthalten, werden aber jetzt auf Xbox Premium verfügbar sein) in den kommenden Tagen:



Dead Static Drive (Cloud, Xbox und PC) - 5. November*



Sniper Elite: Resistance (Cloud, Xbox und PC) – 5. November**



Egging On (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 6. November*



Whiskerwood (PC) - 6. November*



Voidtrain (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 7. November



Great God Grove (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 11. November



Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Xbox und PC) – 11. November



Pigeon Simulator (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 11. November*



Relic Hunters Legend (Cloud, Xbox und PC) – 12. November



Winter Burrow (Cloud, Xbox und PC) – 12. November*



Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Xbox und PC) - 14. November*



Wie üblich gibt es auch zusätzliche Inhalte als Vergünstigungen, die kostenlos heruntergeladen werden können, und die erste Novemberhälfte bietet Dinge wie den epischen Seraphs Bogen-Neith-Skin für Smite 2 und Unlock Heroes and More für Superball, worüber Sie auf Xbox Wire mehr erfahren können.

Die folgenden Titel werden am 15. November aus dem Dienst entfernt, aber wie üblich können Sie über Ihr Abonnement einen Rabatt auf sie erhalten, wenn Sie diesen behalten möchten: