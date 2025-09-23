Call of Duty: Black Ops 7, um mit 18 Karten, 30 Waffen und "Omnibewegung der nächsten Stufe" zu starten

HQ

Aufgrund des immensen Erfolgs der Beta von Battlefield 6 wurde ein Großteil des FPS-Fokus im Jahr 2025 auf den zurückkehrenden Titel von EA gerichtet und nicht, wie üblich, auf die jährliche Shooter-Serie von Activision. Aber es kommt ein neuer Call of Duty, und am 14. November wird Black Ops 7 eintreffen.

Diese Woche werden viele Informationen über das Spiel geteilt, und weitere Neuigkeiten auf Zombies folgen in Kürze. Im Moment liegt der Fokus auf dem Multiplayer, der mit einer anständigen Menge an Inhalten debütieren wird, nämlich 18 Karten, über 30 Waffen, das Teilen von Waffenbuilds und Waffenprestiges, über 20 Punkteserien und auch das, was als "Next-Level Omnimovement" angesehen wird.

Ja, während einige Fans frustriert sind, dass Battlefield 6 dank der jüngsten Bewegungsänderungen langsamer wird, sollte die CoD-Community damit rechnen, dass sich die Dinge erheblich beschleunigen werden, da diese Weiterentwicklung von Omnimovement Wandsprünge, schnellere Sprints und eine Verbesserung der Körperschildmechanik bieten wird.

Laut der vollständigen Liste der Karten am ersten Tag sind dies:



Scar



Homestead



Blackheart



Den



Colossus



Toshin



Flagship



Mission: Tide



Retrieval



Paranoia



The Forge



Exposure



Mission: Edge



Cortex



Imprint



Raid



Express



Hijacked



Ein gutes Beispiel für den Multiplayer in Call of Duty: Black Ops 7 könnt ihr im Trailer unten sehen und jede Menge mehr im riesigen Call of Duty Blog lesen, und ihr werdet es bald selbst erleben können, denn Anfang Oktober wird es ein paar Betas geben, zuerst für Vorbesteller zwischen dem 2. und 5. Oktober und dann für alle Spieler zwischen dem 5. und 8. Oktober.