Call of Duty: Black Ops 7 startet mit 70% Spieler-Drop

HQ

Zu groß, um zu scheitern, sagten sie. Aber es ist klar, dass die diesjährige Version von Call of Duty stark ins Straucheln geraten zu sein scheint, und nach Jahrzehnten der Dominanz sollte man sich diese Frage stellen. Ist der Riese endlich gefallen? Ist das Feuer zu erlöschen?

Wie sich einige von euch vielleicht erinnern, war Black Ops 6 ein großer Erfolg, als es letztes Jahr veröffentlicht wurde. Es brach mehrere Rekorde und dominierte die Verkaufscharts. Es schaffte es sogar, der meistverkaufte Titel auf der Playstation 5 in den USA zu werden. Und er brach Rekorde auf Steam. Mit anderen Worten, Black Ops 7 hatte eine ganze Menge zu erfüllen und die Erwartungen waren einfach himmelhoch.

Aber Black Ops 7 ist von Anfang an gestolpert, anstatt der Triumph zu werden, auf den viele gehofft hatten. Die Kampagne wird von vielen als Enttäuschung bezeichnet, und die Zahlen sprechen für sich. Laut SteamDB erreichte das Spiel am Tag der Veröffentlichung einen Spitzenwert von rund 84.000 Spielern. Ein Bruchteil der mehr als 300.000 Spieler, die letztes Jahr an der Veröffentlichung von Black Ops 6 teilgenommen haben - ein Rückgang von fast 70 Prozent.

Trotz des holprigen Starts ist es erwähnenswert, dass Black Ops 7 zum Zeitpunkt des Schreibens immer noch die Verkaufscharts anführt. Und es ist klar, dass die Kernnutzer immer noch Spaß an der Multiplayer-Komponente haben. Aber mit harter Konkurrenz von Battlefield 6 und Arc Raiders. Es bleibt abzuwarten, wie groß der Erfolg von Black Ops 7 letztendlich werden wird.

Spielt ihr Black Ops 7 oder habt ihr den diesjährigen Eintrag zugunsten von etwas anderem übersprungen?