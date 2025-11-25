News
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7 s erste Staffel startet am 4. Dezember, das erwartet euch
Der Fahrplan für die kommende Saison wurde veröffentlicht und es gibt reichlich Möglichkeiten für Multiplayer-, Zombies-, Warzone- und sogar Kampagnenfans.
Zu sagen, dass Call of Duty: Black Ops 7 das bisher größte Black Ops war, war zum Launch vielleicht etwas übertrieben, da das Spiel im Vergleich zu Black Ops 6 rein inhaltlich definitiv verblassen hat. Dennoch wird sich das wahrscheinlich bald etwas ändern, denn in einer Woche wird die erste Saison des Spiels erscheinen und alle möglichen neuen Gegenstände für Multiplayer, Zombies, Warzone und sogar die Campaign eingeführt.
Während Sie unten die vollständige Roadmap und den Launch-Trailer für Staffel 1 sehen können, haben wir auch eine kurze Zusammenfassung vorbereitet, was Sie erwartet.
Mehrspieler
- Neue Karten: Fate, Utopia, Odysseus und Standoff zum Saisonstart sowie Sleighjacked, Meltdown, Yakei, Fringe und TBA in der Saison.
- Modi: Requisitenjagd, One in the Chamber und Scharfschütze zum Start sowie Sticks and Stones, Gun Game, Holiday Havoc, Schneeschlacht, Übernahme und TBA in der Saison
- Scorestreak: Deadeye-Drohne
Zombies
- Karte: Astra Malorum
- Überlebenskarten: Ausfahrt 115 und Zarya-Kosmodrom
- Modi: Regie bei Ashes of the Damned zum Start und Jingle Hells, Lost Keeper's Challenge und TBA in der Saison
- Neuer Feind: O.S.C.A.R.
- Neue Wunderwaffe: LGM 1
- Neue Munitionsmods: Light Mend und Shatter Blast
- Neue Feld-Upgrades: Frost Blast, Tesla Storm und Mister Peeks
- Neuer Perk: Maultiertritt
- Neue Gobblegums: Elementare Exposition und Slaylist
Warzone
- Neue Karte: Haven's Hollow
- Neue POIs in Verdansk
- Modi: Battle Royale + Casual, Resurgence + Casual und Wochenend-LTMs zum Start sowie Holiday Rush, High Octane und TBA in der Saison.
- Änderungen an der Ausrüstung
- Neue Ausrüstung: Nadeldröhne, Punktgranate, Phantomsignal und Echo-Einheit
- Perk-Updates
- Neues Greifhaken-Bewegungswerkzeug
Kampagne (Endspiel)
- Vier neue Weltereignisse
- Acht neue exotische Fähigkeiten
- Phantom-Fertigkeitsstrecke während der Saison
In ganz Black Ops 7 und Warzone
- Neue Waffen: Maddon RF8, Ballistic Knife und KOGOT-7 zum Start sowie SOKOL 545, Sturmwolf 45, NX Ravager und Hawker HX in der Saison.
- Neue Aufsätze: Akita Scorchlink Akimbo, MPC-25 Contrabloom, M8A1 Autostrike-X8 Conversion, CODA 9 Adaptive Discharge, AK-27 Battle-Scar Conversion und Redwell Shade-X Schalldämpfer.
- Neue Betreiber: Dorne und Scorn
- Neue Events: Rally Point, Naughty & Nice Codmas, Astra Malorum Leaderboard-Event sowie drei noch bekannte Events.
Season 1 startet am 4. Dezember, also kehrt unbedingt zu Black Ops 7 zurück, um zu sehen, was es zu bieten hat.
