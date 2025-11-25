Call of Duty: Black Ops 7 s erste Staffel startet am 4. Dezember, das erwartet euch

HQ

Zu sagen, dass Call of Duty: Black Ops 7 das bisher größte Black Ops war, war zum Launch vielleicht etwas übertrieben, da das Spiel im Vergleich zu Black Ops 6 rein inhaltlich definitiv verblassen hat. Dennoch wird sich das wahrscheinlich bald etwas ändern, denn in einer Woche wird die erste Saison des Spiels erscheinen und alle möglichen neuen Gegenstände für Multiplayer, Zombies, Warzone und sogar die Campaign eingeführt.

Während Sie unten die vollständige Roadmap und den Launch-Trailer für Staffel 1 sehen können, haben wir auch eine kurze Zusammenfassung vorbereitet, was Sie erwartet.

Mehrspieler



Neue Karten: Fate, Utopia, Odysseus und Standoff zum Saisonstart sowie Sleighjacked, Meltdown, Yakei, Fringe und TBA in der Saison.



Modi: Requisitenjagd, One in the Chamber und Scharfschütze zum Start sowie Sticks and Stones, Gun Game, Holiday Havoc, Schneeschlacht, Übernahme und TBA in der Saison



Scorestreak: Deadeye-Drohne



Zombies



Karte: Astra Malorum



Überlebenskarten: Ausfahrt 115 und Zarya-Kosmodrom



Modi: Regie bei Ashes of the Damned zum Start und Jingle Hells, Lost Keeper's Challenge und TBA in der Saison



Neuer Feind: O.S.C.A.R.



Neue Wunderwaffe: LGM 1



Neue Munitionsmods: Light Mend und Shatter Blast



Neue Feld-Upgrades: Frost Blast, Tesla Storm und Mister Peeks



Neuer Perk: Maultiertritt



Neue Gobblegums: Elementare Exposition und Slaylist



Warzone



Neue Karte: Haven's Hollow



Neue POIs in Verdansk



Modi: Battle Royale + Casual, Resurgence + Casual und Wochenend-LTMs zum Start sowie Holiday Rush, High Octane und TBA in der Saison.



Änderungen an der Ausrüstung



Neue Ausrüstung: Nadeldröhne, Punktgranate, Phantomsignal und Echo-Einheit



Perk-Updates



Neues Greifhaken-Bewegungswerkzeug



Kampagne (Endspiel)



Vier neue Weltereignisse



Acht neue exotische Fähigkeiten



Phantom-Fertigkeitsstrecke während der Saison



In ganz Black Ops 7 und Warzone



Neue Waffen: Maddon RF8, Ballistic Knife und KOGOT-7 zum Start sowie SOKOL 545, Sturmwolf 45, NX Ravager und Hawker HX in der Saison.



Neue Aufsätze: Akita Scorchlink Akimbo, MPC-25 Contrabloom, M8A1 Autostrike-X8 Conversion, CODA 9 Adaptive Discharge, AK-27 Battle-Scar Conversion und Redwell Shade-X Schalldämpfer.



Neue Betreiber: Dorne und Scorn



Neue Events: Rally Point, Naughty & Nice Codmas, Astra Malorum Leaderboard-Event sowie drei noch bekannte Events.



Season 1 startet am 4. Dezember, also kehrt unbedingt zu Black Ops 7 zurück, um zu sehen, was es zu bieten hat.