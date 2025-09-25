Call of Duty: Black Ops 7 führt uns auf den Highway to Hell und gibt uns einen ersten Vorgeschmack auf das Zombies-Gameplay

HQ

In etwa sechs Wochen wird das nächste Kapitel der Call of Duty -Franchise und der siebte Teil der Black Ops -Serie erscheinen. Am 14. November wird Call of Duty: Black Ops 7 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht, und nachdem wir uns Anfang dieser Woche auf den Multiplayer konzentrieren konnten, können wir jetzt dasselbe mit dem Zombies -Modus tun.

Das Wichtigste ist, dass die große Launch-Karte Ashes of the Damned sein wird und dass dies wiederkehrende Fan-Lieblingscharaktere mit der Besetzung von Black Ops 6 kombinieren wird. Es wird anscheinend eher ein offenes Kartendesign sein, da es ein Wonder Vehicle zum Fahren geben wird, das als Ol' Tessie bekannt ist und in Kombination mit dem neuen Wonder Weapon, bekannt als Necrofluid Gauntlet, es den Spielern ermöglichen sollte, sich effektiv durch die Horden der Verdammten zu kämpfen, einschließlich der neuen Feindtypen wie dem Vierbeinigen und Flinken Ravagers und dem furchterregenden Zombiebären, der als Zursa bekannt ist. Zugegeben, es wird auch mehrere Fallen geben, die auf der Karte verstreut sind, um die Untoten in winzige Stücke zu schneiden.

Ansonsten wird das Spiel bei der Veröffentlichung auch eine Sammlung von Zombies -Modi unterstützen, einschließlich der lang erwarteten Rückkehr des Top-Down-Modus Dead Ops Arcade und der Wiederholung des Directed -Modus einige Wochen nach der Veröffentlichung, um es den Fans zu ermöglichen, das schwierige Easter Egg in der Mitte der Ashes of the Damned -Karte leichter zu überwinden.

Es wird auch bekannte Power-Ups, Essenz und Wiederverwertung geben, 12 Perk-A-Colas werden bei der Veröffentlichung verfügbar sein, einschließlich der neuen Wisp Tea, plus sechs Field Upgrades und sechs Ammo Mods, und Augments werden eine leichte Änderung an der Funktionsweise in einem Spiel erfahren.

Es gibt ehrlich gesagt noch zu viel mehr, um ins Detail zu gehen, also schaut euch den Gameplay-Trailer unten an und lest auch den vollständigen und sehr umfassenden Call of Duty-Blog hier, um mehr über den kommenden Zombies -Modus zu erfahren.