Call of Duty: Black Ops 7 erfordert zwei Anti-Cheat-Lösungen, um auf dem PC zu booten

Es lässt sich nicht leugnen, dass Call of Duty lange Zeit unter Cheatern gelitten hat, insbesondere auf dem PC, wo es einfacher ist, Technologie und Software zu implementieren, um die bestehenden Anti-Cheat-Systeme zu überwinden. Im Laufe der Jahre hat Activision daran gearbeitet, diese Welle von Cheatern zu bekämpfen, indem es Systeme wie Ricochet implementiert hat, die große Anti-Cheat-Software, die im Laufe der Jahre wahrscheinlich Millionen von Kills bei Cheatern auf der ganzen Welt erzielt hat. Aber es kommen jeden Tag noch unzählige mehr an.

Für das kommende Call of Duty: Black Ops 7 wird Ricochet noch einmal verbessert, wobei das Spiel zwei weitere Anti-Cheat-Systeme benötigt, damit Benutzer auf dem PC spielen können. Sowohl TPM 2.0 (Trusted Platform Module) als auch SecureBoot müssen verwendet werden, wenn Sie beabsichtigen, den Shooter in etwa sechs Wochen zu starten.

In einem Call of Duty-Blogbeitrag erklärt Activision: "Diese Schutzmaßnahmen erschweren es böswilligen Schauspielern, Cheats zu laden, bevor unser Gameplay beginnt. Diese neuen Features legen zusammen mit unseren bevorstehenden Updates die Messlatte für die Sicherheit im PC-Gaming höher und geben #TeamRICOCHET eine stärkere Grundlage, auf der sie aufbauen können, wenn Black Ops 7 offiziell veröffentlicht wird."

Weiter geht es darum, warum diese Systeme erforderlich sind, und fügt hinzu: "Dieses mehrschichtige Verteidigungssystem blockiert Cheats auf mehreren Ebenen und bietet unseren bisher ausgefeiltesten Schutz. Die Cheat-Landschaft entwickelt sich ständig weiter – und damit auch unsere Abwehrmechanismen. Wenn dein System nicht konform ist, kannst du die Black Ops 7 Beta oder Black Ops 7 bei der Veröffentlichung nicht auf dem PC spielen."

Apropos Beta: Das erste Wochenende beginnt am kommenden Wochenende, und um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was es bieten wird, könnt ihr euch unten einen Trailer ansehen.