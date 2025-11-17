Call of Duty: Black Ops 7 (Einzelspieler)

HQ

Zehn Jahre sind seit den Ereignissen von Black Ops II vergangen, und als wir die neuen Mitglieder der Spectre One Spezialeinheit kennenlernen, werden sie geschickt, um die zwielichtigen Geschäfte des globalen Technologieunternehmens The Guild zu untersuchen. Eine Deepfake-Version einer plötzlich lebendigen, vernarbten Version des Superterroristen und gesuchten Massenmörders Raul Menendez hat allerlei Ärger verursacht, und bevor Spectre One Teamleiter David Mason (Milo Ventimiglia) es merkt, The Guild Chefin Emma Kagan hat die gesamte Gruppe mit einer neuen Art von Gas vergiftet, die Mason verursacht, Mike Harper (Michael Rooker), Samuels und Leilani halluzinieren, als hätten sie magische Pilze gegessen.

Das ist also Call of Duty, wo mutierte außerirdische Riesenspinnen hellgrünen Schleim namens 'Fear' auf mich spucken. Nehmen Sie das.

Call of Duty: Black Ops 7 wurde von Treyarch entwickelt, genau wie der Vorgänger des Vorjahres, dank des von Activision gehörenden Teams in den letzten zwei Jahren, das von etwa 450 Entwicklern auf knapp 700 gewachsen ist. Das Team wurde vor etwas mehr als zwei Jahren einfach in zwei Hälften geteilt und arbeitet seitdem parallel an zwei Black Ops Titeln. Dies geschah hauptsächlich, um Infinity Ward mehr Zeit mit der neuen Grafik-Engine und dem gemunkelten Modern Warfare des nächsten Jahres zu verschaffen. Der Einzelspieler-Teil (der hier bewertet wird; der Mehrspielermodus wird separat besprochen) ist in Aussehen und Layout noch verrückter, als wir es je in Call of Duty gesehen haben, und obwohl er mit einem straffen ersten Level und relativ schönen Zwischensequenzen beginnt, geht er beim ersten Gasinhalation über das hinaus, was ich bereit bin zu akzeptieren, und weit über das hinaus, was Call of Duty als Spieleserie sein sollte.

Während das Giftgas in Masons Gehirn aufsteigt, müssen wir mehrere Level in Form seiner Albträume durchspielen, und jede Sekunde davon ist purer, konzentrierter Müll.

Treyarch hat während der Entwicklung von Black Ops 7 dieselben Zauberpilze gegessen wie seine stereotypisch einfältigen Hauptcharaktere, das zwischen dem Entfesseln von Mason & Co auf der Battle-Royale-Karte Avalon in dem, was am besten als DMZ Licht beschrieben werden kann, und dem Wechsel mit fieberhaften Traumlevels in Masons Albträumen schwankt, in pechschwarzen Doom Katakomben oder auf schwebenden Inseln am Himmel, verbunden durch neonrote Stängel riesiger fleischfressender Pflanzen. Es wird sehr schnell sehr seltsam, und ich muss kaum jemandem, der eines der vorherigen Spiele gespielt hat, darauf hinweisen, wie schlecht das zu dem passt, was Call of Duty ist und war. Die Missionen, in denen Mason und Co. auf einem mysteriösen Geisterschiff durch die Luft reisen und zischende, neongrüne Riesenfliegen abschießen oder zwischen schwebenden Inseln im Himmel springen, Lavazombies erschießen und fleischfressende Blumen auslöschen, gehören vielleicht zu den schlimmsten Missionen, die ich je gespielt habe.

Die einzige Mission, die wirklich gut ist, ist die erste, und sie ist super kurz.

Es wird nicht besser, wenn Treyarch die Spielzeit mit DMZ Missionen in Avalon streckt, den Spieler zwischen tonalen Gegensätzen wirft und zischende Alienfliegen und Lava-Zombies gegen einen und dieselben geklonten DMZ-Bots (tausende von ihnen) tauscht, die dümmer als Steine sind und kaum merken, wenn ich ihre Gefährten mit Raketenwerfern wegblase, und doch, der trotz allem immer Masons Kopf aus 400 Metern Entfernung trifft, egal wo ich stehe oder wie ich mich bewege. Es ist offensichtlich, dass Treyarch nach all seinen zahllosen Black Ops Spielen nichts mehr zu bieten hat. Sie haben nichts mehr zu sagen, das nicht reiner Unsinn ist, und sie haben auch keine vernünftigen Ideen mehr, außer purem, verrücktem Unsinn, von dem ich annehme, dass er zumindest teilweise darauf ausgelegt ist, die Fans zu trollen.

Anstatt heute mehr DMZ und die neue Battle-Royale-Karte Avalon in Warzone einzuführen, hat Raven beschlossen, es Teil des Einzelspieler-Erlebnisses zu machen, das größtenteils einfach eine deutlich schlechtere Version von DMZ ohne PvP ist.

Ein Beispiel ist, dass der Einzelspielermodus, also die Story-Kampagne selbst, eine ständige Online-Verbindung erfordert, egal ob man allein oder mit drei Freunden spielt. Sobald du in Avalon bist, kannst du das Spiel nicht pausieren, weil es "online" ist, und wenn du den Controller länger als ein paar Minuten auf dem Sofa liegen lässt, wirst du wegen Inaktivität in die Lobby geworfen und musst von vorne anfangen, egal wo du warst. Außerdem, wenn du Black Ops 7 allein spielst und nicht mit drei Freunden, werden weder Mike, Eric noch Lailani dich auf deiner Reise begleiten. Hier gibt es keine computergesteuerten Sidekicks, obwohl sie alle in jeder Zwischensequenz auftauchen und ständig mit Mason sprechen, als wären sie direkt hinter ihm, mit den Waffen bereit.

"Schau dir das Gesicht der Interesse an."

Es ist jetzt klar, warum Activision, und vor allem Raven Software, die Entwicklung des vielversprechenden DMZ -Teils von Warzone eingestellt und dann den Spielmodus entfernt hat. Das liegt daran, dass sie jetzt sowohl den Einzelspielermodus in Modern Warfare III als auch dieses Spiel auf wiederverwendeten DMZ -Elementen mit Bot-Gegnern basieren, die dümmer sind als eine Kiste Steine, und Feuergefechten, die nie mehr als schrecklich monoton und flach sind. Oft wirst du von bis zu sieben identischen Gegnern gleichzeitig belagert, von denen alle sieben jeden Schuss treffen, und die einzige Möglichkeit zu überleben, ist, vom Feuergefecht wegzusprinten, dich hinter eine Kiste zu ducken, Schutzplatten aus deiner Weste herunterzuziehen und dann zurückzulaufen und weiter durch Horden dummer Feinde zu pflügen. Sie helfen sich nie gegenseitig, verstecken sich nie intelligent und folgen dir nie als Spieler, wenn du davonsprintest, sondern bleiben am selben Ort und warten darauf, dass du zurückkommst. Wie die weltweit größte Actionserie mit über 3.000 engagierten Entwicklern und einem Jahresbudget von Hunderten Millionen Dollar hierher gekommen ist – in diesem Bundesstaat ausgerollt – ist schlichtweg beschämend und geradezu traurig.

Die feindlichen Soldaten sind Bots aus der DMZ, und sie sind so dumm und hoffnungslos langweilig im Kampf, dass es sich oft wie eine Parodie anfühlt.

Allerdings fühlen sich praktisch alle Waffen in Black Ops 7 gut an. Ich vermisse einige meiner Favoriten aus Modern Warfare, aber das Gefühl des ganzen Gunplays ist gut und ich mag das Gleichgewicht zwischen Feuerrate und Laufgeschwindigkeit, was ich zu Battlefield 6 nicht sagen kann. Was mir jedoch nicht gefällt, ist, wie viel schweres Kaliberfeuer aus nächster Nähe die dummen Gegner während der gesamten Geschichte dieses Spiels aushalten können. Es ist nicht ungewöhnlich, ein ganzes Magazin mit 5,56 Schuss in einen heranstürmenden, intelligenten Bot-Soldaten entleeren zu müssen, was immer bedeutet, beim Nachladen 1.200 Mal in den Kopf geschossen zu werden. Kugelschwämme bekommen in diesem Spiel eine ganz neue Bedeutung und sind sicher der Grund, warum Treyarch Gesundheitsanzeigen über den Köpfen der feindlichen Soldaten platziert hat, sodass es sich nicht genau so anfühlt, denn deine eigenen Kugeln richten kaum Schaden an.

Treyarch hat auch einige Zombies aus dem Zombies-Modus übernommen. Hier kämpfen sie Seite an Seite mit den Wachen der Gilde. Warum oder wie das passiert, werden wir nie erfahren.

Außerdem ist wieder einmal sehr klar, wie veraltet die IW9 -Engine inzwischen wirklich ist. Es ist fast bizarr, dass Infinity Ward, Raven und Treyarch immer noch mit einer Spiel-Engine arbeiten, die für die PlayStation 4 optimiert ist, die nach heutigen Maßstäben eine zwölf Jahre alte Konsole ist. Alles, von den schlecht animierten Mundbewegungen, wenn die Charaktere sprechen, bis hin zu den Spielgrafiken selbst fühlt sich hoffnungslos in der "letzten Generation" festgesteckt an, und im Vergleich zu Battlefield 6 unter anderem Call of Duty hat sich wahrscheinlich nie veralteter angefühlt. Nur eine Sache, wie die Tatsache, dass sie viele willkürliche Bosskämpfe eingebaut haben, bei denen wir die "Samen" einer fleischfressenden Pflanze in der Größe eines Wolkenkratzers schießen oder 200 Meter lange, hellviolette Macheten auf einen Gangstergeist werfen müssen, sagt wirklich alles aus, was man über dieses traurige Einzelspieler-Erlebnis wissen muss.

Massive Macheten fallen vom Himmel und Mason muss spezielle Soldaten aus brennender Lava erschießen. Call of Duty war wirklich noch nie schlechter.

Mit scheinbar unendlichen Ressourcen, Unmengen an Talent und vor allem Erfahrung sollte Call of Duty natürlich Action-Erlebnisse bieten, die alles andere bieten, was es heute auf dem Markt gibt. Wir sollten extrem stilvolle Grafiken, revolutionären 3D-Sound, vollständige Zerstörung, gut geschriebene, glaubwürdige Charaktere, superintelligente Gegner und alles dazwischen haben, aber stattdessen bekommen wir heute nichts davon. Wir bekommen billige, dumme, hässliche Lösungen, nutzlose Geschichten, hoffnungslose Charaktere und wiederverwendete Elemente, die aus einem kostenlosen Spiel gestohlen werden, das mehrere Jahre alt ist. Call of Duty war noch nie schlimmer als das, und solange Infinity Ward nichts Drastisches tut, fällt es mir sehr schwer zu glauben, dass es noch viel länger funktioniert.